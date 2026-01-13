Fundador de Binance: La política pro cripto de EE. UU. impulsa el rally del mercado

La revolución cripto podría estar a la vuelta de la esquina, impulsada por un cambio positivo en las políticas regulatorias de Estados Unidos, según el fundador de Binance, Changpeng Zhao.

Changpeng Zhao, conocido en el mundo de las criptomonedas como CZ, revela que el sector podría estar iniciando un emocionante «superciclo». Este fenómeno sería el resultado de políticas más favorables hacia el ecosistema cripto por parte del gobierno estadounidense.

Un Cambio en la Regulación que Favorece al Ecosistema

Zhao apunta que la nueva etapa se debe a un cambio significativo en la postura regulatoria de Washington respecto a las criptomonedas. Tras años de restricciones, el gobierno parece abrirse a un marco más accesible y permisivo.

Un ejemplo clave de este cambio es la reciente aprobación de la Ley de Innovación Nacional para Stablecoins (GENIUS Act), que establece un marco federal para estas monedas digitales. Al integrar las stablecoins dentro del sistema financiero, en vez de considerarlas una amenaza, se clarifica su uso y potencial.

Un Punto de Inflexión en la Relación entre Criptomonedas y Estado

Según Zhao, esta legislación marca un momento crucial en la historia de las criptomonedas y su relación con el gobierno. “Este nuevo escenario podría dar origen a un ciclo de crecimiento prolongado”, dice, sugiriendo un cambio radical en las tendencias que han marcado el mercado durante la última década.

El Contexto Político como Motor del Cambio

La perspectiva optimista de Zhao se alinea con un clima político favorable para el sector cripto. El indulto recibido por Donald Trump en octubre de 2025, que cerró un proceso judicial en su contra, ha sido interpretado como un acercamiento entre la Casa Blanca y el ecosistema cripto.

El Senado evalúa el Impacto de la GENIUS Act

En una próxima reunión el 15 de enero, el Comité Bancario del Senado discutirá la aplicación de la GENIUS Act y sus efectos sobre los mercados. Este debate será clave para definir cómo las stablecoins se integrarán en el sistema financiero y qué oportunidades se ofrecerán a empresas y consumidores.

¿Qué es un Superciclo en el Mundo Cripto?

El concepto de «superciclo» se refiere a un período de expansión sostenida donde se espera menos volatilidad y una adopción global más amplia. Si se concreta, este cambio podría transformar la percepción de las criptomonedas, llevándolas de ser activos especulativos a convertirse en instrumentos esenciales de pago y ahorro en la economía mundial.