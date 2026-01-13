Feinmann confronta a Marcela Feudale: ‘Irresponsable’ por los incendios en Chubut

Un intenso debate se ha desatado en las redes sociales entre el periodista Eduardo Feinmann y la locutora Marcela Feudale, tras las llamativas declaraciones relacionadas con los incendios en Chubut. Este intercambio ha puesto de relieve temas de responsabilidad en la comunicación y la interpretación de la información en momentos críticos.

Feinmann Acusa a Feudale de Información Errónea

El conflicto comenzó cuando Feinmann, mediante su cuenta de X, apuntó a Feudale por un comentario realizado en Radio 10. En su publicación, el periodista manifestaba que la locutora hizo afirmaciones infundadas sobre el origen de los incendios, acusándola de propagar rumores dañinos. “Ayer escuché a la IRRESPONSABLE de Marcela Feudale decir que tenía fuentes que confirmaban que los fuegos en Chubut fueron iniciados por dos israelíes. ESO ES TOTALMENTE FALSO”, expresó irritado.

La Respuesta de Marcela Feudale

Marcela Feudale no tardó en replicar. A través de la misma plataforma, desestimó las acusaciones de discriminación. “¿Yo discriminar, Feinmann? Sabés bien que no. No hay en mí ánimo discriminatorio alguno”, destacó, atribuyendo la controversia a la confusión y tensión que rodea la situación actual.

Contexto del Comentario

La locutora aclaró que su intervención se basó en información que, aunque errónea, no tenía la intención de dañar ni discriminar. “Yo solo mencionaba la posibilidad de un delito sin ulterior animación”, afirmó. Además, se mostró conforme a ofrecer disculpas si sus palabras llevaron a una mala interpretación: “Cosa que no me molesta en absoluto”.

Un Debate Crítico en Tiempos de Crisis

Este cruce entre Feinmann y Feudale no ocurre en un vacío. En un contexto marcado por los incendios en la Patagonia y la proliferación de versiones no confirmadas, la polarización ha intensificado cada declaración pública. La controversia ha reabierto el debate sobre la responsabilidad que tienen los comunicadores en la difusión de información en momentos de crisis, reafirmando la importancia de mantener un enfoque responsable y cuidadoso.