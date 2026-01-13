Perfil vende 50% de Bravo TV a Alpha Medios: Un nuevo jugador en el sector teleoperador

La compra del 50% del canal Bravo TV marca un hito en el panorama mediático del país, consolidando aún más a Alpha Media en la industria televisiva.

Recientemente se confirmó que Alpha Media ha adquirido el 50% de las acciones de Bravo TV, hasta ahora en manos del grupo Perfil. Esta importante transacción sitúa a Alpha Media entre los actores clave de la televisión nacional y le otorga el control sobre los contenidos del canal.

Bravo TV: Un nuevo jugador en la pantalla chica

Según un comunicado emitido por Perfil Teledifusora y Alpha Media, esta asociación abre las puertas a que Alpha Media controle el séptimo canal de la televisión argentina, que comenzó sus emisiones en 2022. Desde su lanzamiento, Bravo TV había operado bajo la copropiedad de Perfil y el grupo Olmos.

El acuerdo incluye una cláusula que permite a Alpha Media considerar la compra del 50% restante de las acciones, anteriormente en poder de Perfil. Esta estrategia había sido utilizada antes cuando Perfil compartía acciones con Crónica, evidenciando un modelo de negocio en evolución en el sector.

Un conglomerado mediático en expansión

El grupo de medios de Jorge Fontevecchia es conocido por sus publicaciones consolidadas como Net TV, Caras TV y Canal Económico, así como su diario insignia, Perfil. Por su parte, Alpha Media opera medios reconocidos como Rivadavia y Rock & Pop, además de contar con la agencia de noticias NA y el Canal 7 de Neuquén.

Transformación en la televisión nacional

La adquisición de Bravo TV por parte de Alpha Media no es solo un negocio más; representa una oportunidad de solidificar su presencia en el ámbito televisivo y asegura un impacto significativo en el público argentino. Este cambio llega en un momento particular para el sector, donde la variedad de contenido y la innovación son esenciales para captar la atención del público.

Bravo TV, el canal más joven del país, ha destacado por su variada programación que incluye tanto telenovelas de popularidad en Latinoamérica como programas periodísticos y de espectáculos. Con la llegada de Alpha Media, se esperan nuevos enfoques y ofertas que enriquecerán su propuesta televisiva.

Esta transacción es un reflejo de la dinámica creciente dentro de la industria mediática argentina, donde las alianzas estratégicas juegan un papel crucial en la evolución de los contenidos que se ofrecen al público.