Santo del Día: 13 de Enero

El 13 de enero se rinde homenaje a San Hilario de Poitiers, una de las figuras más destacadas del cristianismo primitivo. Su valor y erudición lo convirtieron en un pilar de la defensa de la doctrina trinitaria.

San Hilario, nacido en Poitiers en el siglo IV, se destacó no solo por su fe, sino también por su intelecto en la búsqueda de la verdad. Proveniente de una familia pagana culta, su camino hacia el cristianismo fue una travesía de profunda reflexión filosófica y estudio de las Escrituras.

Un Obispo en Tiempos de Controversia

Una vez convertido, el pueblo lo eligió por unanimidad como obispo de Poitiers. Asumió este cargo en un contexto marcado por intensos debates teológicos, especialmente en oposición al arrianismo, una corriente que cuestionaba la divinidad de Cristo y gozaba del respaldo del poder político de la época.

Defensor del Credo de Nicea

San Hilario se distinguió como uno de los más fervientes defensores del Credo de Nicea. Su resistencia al arrianismo lo llevó al exilio en Asia Menor, donde escribió algunas de sus obras más significativas, como De Trinitate. Durante este tiempo, profundizó en sus estudios teológicos, realizando una reflexión sistemática sobre la Trinidad.

Un Teólogo Pionero

Hilario es reconocido como uno de los primeros grandes teólogos latinos, quien buscaba una síntesis entre fidelidad doctrinal y claridad intelectual, defendiendo su fe con lógica y con base en la Escritura.

Regreso y Legado

Al regresar del exilio, San Hilario continuó su incansable labor pastoral y teológica, inspirando a numerosos obispos en Occidente. Su valentía al enfrentarse al poder para preservar la verdad lo convirtió en un símbolo de integridad cristiana. San Hilario falleció aproximadamente en el año 367 y fue proclamado Doctor de la Iglesia por sus contribuciones fundamentales a la teología cristiana.

En su honor, las oraciones invocan su firmeza en la doctrina, valentía para defender la verdad y profundidad espiritual. El 13 de enero también se recuerda a otros santos de la Iglesia primitiva, manteniendo viva la reflexión sobre la identidad de Cristo y el misterio de su encarnación durante la temporada navideña.

En Buenos Aires, la Catedral Metropolitana ofrece un espacio para evocar la memoria de obispos y doctores como San Hilario, destacando la importancia de la reflexión teológica y la fidelidad a la tradición apostólica, elementos que se entrelazan con su legado.