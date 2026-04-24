Chaco: Imputabilidad desde los 14 años y nuevas unidades para menores

El Gobierno de Chaco se prepara para un cambio trascendental en el manejo de adolescentes en conflicto con la ley, impulsando un plan integral que moderniza el sistema de seguridad y detención en la provincia.

Ante la inminente implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece la responsabilidad penal a partir de los 14 años, la administración de Leandro Zdero ha iniciado una transformación significativa en las estructuras existentes. Este plan se centra en la reconfiguración de la infraestructura carcelaria y la creación de espacios específicos para jóvenes infractores.

Reestructuración del Sistema de Detención

Un aspecto crucial de esta estrategia es el reordenamiento del sistema de detención, buscando disminuir la sobrepoblación en comisarías. Zdero afirmó que la provincia enfrentaba una situación alarmante, donde se contabilizaban más detenidos en dependencias policiales que en las cárceles. Para revertir este panorama, se están llevando a cabo obras de mejora y expansión en la infraestructura penitenciaria.

Entre las acciones concretas ya realizadas destaca la construcción de un nuevo pabellón en Presidencia Roque Sáenz Peña, diseñado para aumentar la capacidad del sistema y facilitar el traslado de detenidos a entornos más adecuados.

Centros Específicos para Jóvenes

Como parte de la propuesta, el gobierno ha avanzado en la creación de centros diferenciados para adolescentes, cumpliendo con las exigencias del nuevo régimen. En Sáenz Peña, ya se encuentra operativo un centro para jóvenes de hasta 14 años, adyacente a una comisaría recientemente inaugurada. «Estos jóvenes necesitan espacios apropiados, libres de contacto con adultos detenidos», enfatizó Zdero.

Nuevas Unidades Penales

Además, se proyecta la construcción de dos nuevas unidades penales:

Unidad Penal N° 9, concluida en Sáenz Peña, y Unidad Penal N° 10, cuyas gestiones están en curso y se ubicará en Resistencia. Estas instalaciones estarán destinadas exclusivamente a menores en conflicto con la ley, asegurando un enfoque preventivo y adaptativo al nuevo ordenamiento legal.

Capacitación y Mejora Institucional

El Servicio Penitenciario Provincial se encuentra en un proceso de formación especializado para el personal, con el fin de abordar las necesidades de los adolescentes en detención. Las autoridades han resaltado que el sistema está en una fase de reordenamiento y profesionalización, donde se prioriza la planificación y el uso eficiente de los recursos.

“Ya no se aceptan respuestas improvisadas, es necesario aplicar tecnologías y estrategias claras a la hora de gestionar lo que implica esta nueva era en el sistema penal juvenil”, resaltaron desde la administración, subrayando la importancia de mantener la legalidad y gobernanza interna.

A partir de la legislación nacional sancionada en febrero, Chaco debe adaptar sus estructuras judiciales y penitenciarias para atender a un grupo etario que, hasta este momento, no era penalmente responsable. El objetivo es alcanzar la plena implementación de estas reformas a mediados de este año, garantizando que haya infraestructura adecuada, protocolos claros y un personal capacitado.