Santa Marta convoca a gobiernos para facilitar la salida de combustibles fósiles

En el corazón de la primera conferencia internacional sobre la transición energética, un contraste impactante: mientras se discuten políticas ambientales, los buques petroleros operan en las cercanías, reflejando la tensión entre los objetivos climáticos y la dependencia de combustibles fósiles.

Un Encuentro Global que Promueve el Cambio

La conferencia, que se celebra en Santa Marta, Colombia, reúne a más de 50 países y busca revivir el impulso hacia un futuro menos dependiente de los combustibles fósiles. Desde grandes productores como Nigeria hasta consumidores industriales como Alemania, todos están invitados a encontrar soluciones ante el estancamiento de las negociaciones climáticas internacionales.

Frustración y Necesidad de Acción

El progreso lento en las negociaciones lleva a una creciente impaciencia entre las naciones. En la reciente COP28 en Dubái, se acordó un avance hacia la eliminación gradual de los combustibles fósiles, pero poco se ha concretado aún.

Coalición de los Dispuestos

Colombia, en colaboración con los Países Bajos, ha lanzado la “coalición de los dispuestos”, un esfuerzo que toma fuerza en medio de la inestabilidad provocada por la guerra en Irán. Natalie Jones, del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible, resalta que los delegados llegan con la crisis energética en mente, buscando una transición efectiva de las palabras a la acción.

Desafíos y Promesas en el Horizonte

El evento debe generar una hoja de ruta clara que facilite el desarrollo de planes a nivel local y global. Se espera que los delegados brasileños presenten esta estrategia en la próximas reuniones de la Asamblea General de la ONU.

Reuniendo a Diversos Actores

A diferencia de las negociaciones internas de la ONU, aquí el enfoque es más participativo, involucrando a gobiernos, científicos y miembros de la sociedad civil para construir un consenso en torno a las soluciones energéticas.

Ausencias Notables y sus Implicaciones

A pesar del optimismo, ausencias como las de EE. UU., China e India, entre otros, representan un gran obstáculo. Estas naciones son productores clave de combustibles fósiles y su falta de participación puede limitar el impacto de la conferencia.

Crisis Energética y Oportunidades

La situación creada por la guerra en Irán intensifica el debate. Mientras algunos países apuestan por energías renovables, otros pueden optar por aumentar la producción de combustibles fósiles, complicando aún más la transición energética.

Colombia: Un Ejemplo de Transición Complicada

Bajo la presidencia de Gustavo Petro, Colombia ha buscado posicionarse como líder en la eliminación de combustibles fósiles, prohibiendo el fracking y deteniendo nuevas exploraciones. Sin embargo, la realidad económica sigue marcando la agenda.

Desafíos Internos y Perspectivas Futuras

Con elecciones en el horizonte, la política energética en el país podría cambiar. Si los candidatos opositores triunfan, podrían impulsarse más proyectos de exploración de petróleo y gas, resaltando la fragilidad de la política energética actual.

El Impacto del Calentamiento Global

El escenario climático demuestra que los objetivos del Acuerdo de París siguen siendo un desafío. La proyección es un incremento de temperaturas que superan los límites seguros, aumentando la urgencia de acciones globales conjuntas.

Un Momento Histórico

A pesar de los retos, este encuentro en Santa Marta representa un paso histórico hacia la transformación. Claudio Angelo del Observatorio del Clima de Brasil destaca la importancia de abordar el papel de los combustibles fósiles en el cambio climático, algo que nunca antes se había discutido a este nivel.