Chaco: Secheep Anuncia Nuevo Aumento en Tarifas de Luz Desde Junio

Aumentan las tarifas de luz en Chaco: ¿Por qué llegan facturas tan altas?

Las recientes boletas de electricidad que han recibido los chaqueños han generado una fuerte ola de críticas debido a los sorprendentes aumentos. En este panorama, desde la empresa estatal Secheep informaron que se avecina un nuevo incremento en las tarifas.

Una confirmación preocupante

Hilario Bistoletti, presidente de Secheep, anunció en declaraciones al Diario Norte que los próximos meses se reflejarán aumentos en las facturas, comenzando a notarse en junio y julio. Aclaró que las boletas actuales corresponden al consumo de marzo y no incluyen aún este aumento.

¿Por qué las boletas son tan elevadas?

Bistoletti explicó que el notable incremento en las facturas se debe, en gran parte, al elevado consumo energético generado por las altas temperaturas de marzo. La necesidad de utilizar equipos de refrigeración ha disparado el consumo en los hogares. Un segundo factor determinante ha sido la reducción de subsidios nacional.

En los meses de diciembre, enero y febrero, los beneficiarios contaban con hasta 550 kilovatios subsidiados, pero en marzo esta cifra se redujo drásticamente a solo 150 kilovatios. Bistoletti enfatizó que esta diferencia explica el aumento en las facturas.

¿Qué implicará el nuevo aumento?

El incremento autorizado para el Valor Agregado de Distribución (VAD) será del 14%. Este ajuste afectará únicamente la parte de distribución que cobra Secheep, no el total de la factura. Actualmente, la empresa percibe aproximadamente el 23% del monto final de la boleta, mientras que el resto se divide entre el costo de la energía mayorista y los impuestos nacionales.

Bistoletti recordó que la última actualización de tarifas vinculada al VAD sucedió hace casi dos años, lo que acentúa la necesidad de este nuevo ajuste.

Medidas de asistencia en marcha

Frente a la controversia generada por el aumento de tarifas, Secheep ha implementado el programa provincial Ñachec, cuyo objetivo es mitigar el impacto en las boletas de marzo y abril. Hasta ahora, alrededor de 110 mil personas se beneficiaron de esta asistencia, abarcando tanto a quienes se inscribieron al programa como a aquellos que recibieron ayuda a través del sistema nacional de subsidios.

Consumos excesivos y consejos prácticos

Durante la entrevista, Bistoletti también alertó sobre consumos que superan lo considerado razonable en algunos hogares chaqueños. “Hay usuarios que consumen entre 1500 y 2000 kilovatios mensuales, cuando el promedio en verano es de 500 a 600 kilovatios”, detalló.

Por ello, recomendó a los usuarios gestionar su consumo eléctrico, evitando el uso simultáneo de varios aires acondicionados, revisar instalaciones eléctricas envejecidas y optar por electrodomésticos más eficientes.