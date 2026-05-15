Nubank reporta ganancias por debajo de lo esperado debido a mayores provisiones ante el crecimiento del crédito

La fintech brasileña Nubank ha informado sobre un aumento en sus ganancias, aunque por debajo de lo proyectado, debido a la expansión de su cartera crediticia y el incremento en costos asociados.

Nubank ha reportado una utilidad neta de US$871 millones durante el primer trimestre de 2026, lo cual representa un incremento del 41% en comparación con el mismo período del año anterior. Sin embargo, esta cifra quedó por debajo de las expectativas promedio que alcanzaban los US$936 millones según un análisis realizado por Bloomberg.

Incremento en la Cartera de Crédito

Durante el trimestre, la cartera de crédito de Nubank creció un 40%, alcanzando un total de US$37.200 millones. Este crecimiento también trajo consigo un aumento significativo en los costos de crédito, que se dispararon un 72% interanual.

Préstamos de Alto Riesgo

La empresa ha decidido intencionalmente aumentar su exposición a préstamos de mayor riesgo, respaldándose en modelos mejorados para la evaluación de riesgos, lo que podría impactar su rentabilidad a corto plazo. Este enfoque ha llevado a una caída de hasta 8,9% en el valor de sus acciones en Nueva York, situándose en su punto más bajo desde junio de 2025.

Perspectivas de Crecimiento en el Mercado

Guilherme Lago, director financiero de Nubank, destacó en una reciente entrevista que “estamos creciendo y ganando participación de mercado en tarjetas de crédito y préstamos personales en Brasil y México”. Sin embargo, este crecimiento requiere provisiones anticipadas que afectan la rentabilidad inmediata.

Calidad de la Cartera de Créditos

A pesar del aumento en las reservas, la calidad de la cartera crediticia de Nubank se mantiene estable, con un índice de morosidad a 90 días del 6,5% al cierre del trimestre, levemente superior al 6,4% del año anterior. La compañía se encuentra observando de cerca el impacto del endeudamiento de los consumidores brasileños, considerando que muchos de sus clientes provienen de sectores de menores ingresos.

Retos y Oportunidades en México y Estados Unidos

La filial mexicana de Nubank ha comenzado a mostrar resultados positivos, alcanzando el punto de equilibrio en rentabilidad tras varios trimestres de pérdidas. Este es un avance notable en un mercado altamente competitivo.

Paralelamente, la empresa está en las primeras etapas de establecer su banco en Estados Unidos, luego de recibir la aprobación condicional a principios de 2026. Nubank también está invirtiendo en capacidades de inteligencia artificial, con más de 15 millones de usuarios activos mensuales utilizando sus servicios de banquero privado impulsados por IA.