Cannes 2026: John Travolta sorprende con una Palma de Oro que dice “Esto va más allá del Oscar”

John Travolta Brilla en Cannes con su Ópera Prima: Una Noche Inesperada

El Festival de Cannes sorprendió al celebrar a John Travolta, no solo como actor, sino también como director en el estreno mundial de su opera prima. Un momento emotivo que dejó huella en el evento cinematográfico más importante del mundo.

En un Festival de Cannes que sorprende por la falta de grandes producciones de Hollywood, la presencia de John Travolta ilumina la alfombra roja. Aunque su participación en competiciones como actor ha sido escasa, su debut como director robó el protagonismo al ser elegido para la premiere de su película.

Un Reconocimiento Sorpresivo

Durante la ceremonia, el actor de Fiebre de sábado por la noche y Grease recibió, con gran emoción, la Palma de Oro de Honor de manos de Thierry Frémaux, Delegado General del festival. “Esto va más allá del Oscar”, expresó Travolta, visiblemente conmovido, mientras el auditorio de la Sala Debussy lo ovacionaba.

Una Noche Especial para Travolta

El galardón fue un tributo a su carrera y llegó justo antes del estreno de Propeller One-Way Night Coach, una película que Travolta describe como la más personal que ha realizado hasta la fecha. A sus 72 años, el actor no ocultó su asombro. “¡Sorpresa total!”, dijo entre risas, aludiendo a la inesperada distinción.

Emociones a Flor de Piel

Antes de la entrega de la Palma, el público disfrutó de un emotivo clip que recopiló lo más destacado de su carrera, comenzando con su inolvidable actuación en Pulp Fiction. La sala se llenó de aplausos al recordar sus icónicas interpretaciones en películas como Grease y Hairspray.

El Mensaje Detrás de la Película

Propeller One-Way Night Coach, una adaptación de su propio libro infantil, narra la historia de un joven y su madre en un viaje hacia Hollywood. Travolta la define como un retrato sincero de su infancia y de las figuras que marcaron su vida. La película, de corta duración y de carácter familiar, estará disponible en Apple TV+ el 29 de mayo.

Un Homenaje a sus Raíces

El actor rindió homenaje a sus seres queridos durante su discurso, mencionando a su hermana Ellen como la principal inspiración detrás del personaje protagonista. “Esto refleja mis orígenes y cómo fue mi infancia”, manifestó, revelando el impacto que su familia tuvo en sus sueños y aspiraciones artisticas.

Un Sitio en Cannes

A pesar de no contar con una extensa trayectoria en el festival, Travolta ha dejado su marca. Su obra fue seleccionada para la sección no competitiva Cannes Première, que también exhibió otras producciones notables, como El partido, de directores argentinos.