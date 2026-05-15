El juez Bruglia solicita frenar los concursos para vacantes en la Cámara Federal

El juez federal Leopoldo Bruglia ha solicitado la suspensión del concurso 461 destinado a cubrir vacantes en la Cámara Federal porteña, alertando sobre una “maniobra ilegal y discriminatoria” que busca desplazarlo junto a sus colegas Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.

Denuncias de Discriminación en la Justicia

Bruglia ha expresado sus preocupaciones por cómo el avance de este concurso podría dejar fuera a jueces clave como Bertuzzi y Martín Irurzun, quienes forman parte de un tribunal clave que se encarga de revisar casos de corrupción. Además, criticó al Consejo de la Magistratura por priorizar este proceso, mientras mantiene inactiva la evaluación de otros casos de judiciales con situaciones similares.

Contexto Político y Judicial

En su análisis, Bruglia afirma que desde hace seis años se ha llevado a cabo una ofensiva política y judicial por parte de Cristina Kirchner con el objetivo de removerlo de su posición. “De decenas de jueces afectados, solo tres son los blanco de una persecución evidente”, destacó el magistrado.

Poder Judicial y Operaciones Ocultas

El juez hizo referencia a lo que llamó “los sótanos de la democracia”, insinuando que existen operadores encubiertos con influencia dentro del Poder Judicial. Aseguró que varios miembros del Consejo han incurrido en “actos omisivos”, al no promover nuevos concursos para otros jueces trasladados.

Llamado a la Igualdad

“¿O todos igual o ninguno?” se preguntó Bruglia, al tiempo que alertó sobre una “ilegítima discriminación”. Consideró que el avance del concurso 461 refleja una “complacencia” con una maniobra espuria que socava la equidad en el sistema judicial.

Criterios Dispares para los Jueces Trasladados

Bruglia también criticó una declaración de una consejera —sin especificar su nombre— quien justificó el avance del concurso en cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema sobre los traslados. Según el juez, esta justificación es contradictoria, ya que no se aplicó el mismo criterio a otros jueces en situaciones análogas.

Vacantes y Procesos Pendientes

El magistrado denunció que existen pliegos enviados al Senado para cubrir vacantes de jueces trasladados, sin convocar a concursos previos como se hizo en su caso. Mencionó las vacantes en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 8 y en la Vocalía 10 de la Cámara de Casación Criminal y Correccional porteña, destacando la disparidad en el tratamiento de los jueces.

La Postura de la Corte Suprema

Durante una reciente entrevista, el juez Ricardo Lorenzetti, de la Corte, enfatizó que las decisiones del Consejo impactan negativamente en la legitimidad del sistema judicial, citando el caso del juez Mahiques como ejemplo de cómo las prórrogas pueden ser problemáticas.

Inconsistencias en la Aplicación de Normativas

Bruglia sostiene que estas situaciones evidencian un “palmario incumplimiento” de las resoluciones de la Corte sobre los traslados y una manipulación de esas sentencias que buscan justificar su posible remoción junto a sus colegas.

Reclamo de Transparencia

Finalizando su carta, Bruglia solicitó una reunión “a puertas abiertas” con el Consejo de la Magistratura, a fin de discutir la suspensión del concurso 461 y todos los procesos que afectan a Castelli, instando a una resolución equitativa para todos los jueces trasladados.

En su mensaje concluyente, Bruglia destacó que “la Justicia debe ser ajena a las injerencias externas, guiándose por un único propósito: consolidar la tan ansiada y necesaria seguridad jurídica”.