Rada Tilly presenta la nueva edición de Vibra

Del 15 al 21 de junio, la comunidad de Rada Tilly celebrará la cuarta edición de Vibra, un festival innovador enfocado en la salud integral y el bienestar. Esta es tu oportunidad para unirte a esta celebración sin necesidad de experiencia previa.

Un Festival Integral de Bienestar

Vibra, un evento organizado por la Secretaría de Turismo, Deporte y Desarrollo Económico Local, se ha convertido en un referente en la región. Junto a profesionales del bienestar y centros locales, la propuesta invitará a todos a participar en actividades que abarcan la salud física, mental y espiritual.

Actividades para Todos los Gustos

El festival comenzará el lunes 15 de junio, ofreciendo un circuito de actividades en diferentes lugares de la ciudad. Desde gimnasios hasta centros de pilates, más de 30 clases y seis charlas serán parte de esta experiencia única. Se espera la participación de embarazadas, familias y niños, haciendo de Vibra un evento inclusivo.

El Gran Cierre: Celebración del Día Internacional del Yoga

El momento más destacado será el fin de semana del 20 y 21 de junio, donde múltiples actividades se llevarán a cabo para conmemorar el Día Internacional del Yoga. Jorge Mérida, secretario del área, expresó: “Será una semana de movimiento en toda la ciudad, consolidando a Vibra como un evento esencial en el ámbito del bienestar”.

Información y Acreditaciones

Para conocer más sobre las actividades y cómo participar, se recomienda seguir las redes sociales oficiales del municipio. No pierdas la oportunidad de ser parte de esta celebración de bienestar y conexión.