Ejército israelí lanza ataque aéreo contra jefe militar de Hamás en Gaza City

El gobierno israelí ha confirmado un nuevo bombardeo en Gaza, dirigido específicamente contra un líder clave del grupo Hamas.

El ejército israelí realizó el viernes un ataque aéreo en la ciudad de Gaza, con el objetivo de eliminar a Izz al-Din al-Haddad, conocido como comandante de las fuerzas armadas de Hamas. Esta acción responde a las instrucciones del Primer Ministro Benjamin Netanyahu y del Ministro de Defensa Yisrael Katz.

Objetivo Estratégico: Izz al-Din al-Haddad

Según el Ministerio de Defensa israelí, al-Haddad es considerado un elemento peligroso, involucrado en la planificación de ataques terroristas y en la tragedia del 7 de octubre. Su captura o neutralización es vista como una prioridad en el marco de las operaciones militares actuales.

Acusaciones y Críticas

Las declaraciones del ministerio subrayaron que al-Haddad ha sido responsable de numerosos actos de violencia contra civiles israelíes y soldados del IDF. Las fuerzas israelíes lo acusan de haber mantenido en cautiverio a rehenes de forma brutal y de rechazar un acuerdo propuesto por el expresidente de EE.UU. Donald Trump, que buscaba la desmilitarización de Gaza.

Este ataque aéreo marca un aumento en las hostilidades en la región y refleja la continua escalada del conflicto israelí-palestino, avivando las tensiones en un momento ya delicado.