Champions League: ¡Conocemos a los primeros semifinalistas!

El emocionante desenlace de los cuartos de final de la UEFA Champions League está a la vista, con dos partidos que prometen adrenalina y sorpresas. Este martes, los fanáticos estarán pendientes de los enfrentamientos entre el Atlético de Madrid y FC Barcelona, y el Liverpool contra el Paris Saint-Germain.

El Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone, parte con una ventaja de 2-0 tras el partido de ida. Los goles de Julián Álvarez, quien deslumbró con un espectacular tiro libre, y Alexander Sorloth han dado alas al equipo «Colchonero», que busca regresar a las semifinales por primera vez desde la temporada 2016/17. Con varios argentinos en su plantel, las expectativas son altas.

Frente a ellos, un FC Barcelona ansioso por dar vuelta la serie se apoya en su potente tridente ofensivo, compuesto por Raphinha, Robert Lewandowski y la joven promesa Lamine Yamal. Ambos equipos ya se encontraron en esta temporada en la Copa del Rey, donde también se llevó el triunfo el Atlético.

El Liverpool Busca Revertir Su Suerte en Anfield

En el otro cruce del día, el Liverpool enfrentará al PSG en Anfield con la misión de remontar el 0-2 que sufrió en Francia. Los goles de Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia complicaron la situación para los «Reds», que pese a una temporada irregular en la Premier League, mantienen la esperanza en la Champions.

Próximos Choques en la Champions

La acción de la Champions no se detiene. El miércoles, otros dos partidos de vuelta prometen más emociones. El Arsenal FC recibirá al Sporting CP tras una victoria de 1-0 en la ida, mientras que el Bayern Múnich intentará cerrar la serie ante el Real Madrid luego de haber ganado 2-1 como visitantes.

Horarios de los Partidos

Martes 14/4:

Atlético Madrid – Barcelona: 16:00

Liverpool – Paris Saint-Germain: 16:00

Miércoles 15/4:

Arsenal – Sporting Lisboa: 16:00

Bayern Múnich – Real Madrid: 16:00