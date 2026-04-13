Controversia tras la publicación de Trump: ¿Se ve a sí mismo como una figura cristiana en un AI?

Una reciente publicación de Donald Trump en redes sociales ha encendido un debate entre sus seguidores más fieles y críticos. Con una imagen generada por inteligencia artificial que lo retrata como una figura cristiana, el ex presidente ha provocado una inesperada reacción de indignación.

En su cuenta de Truth Social, Trump compartió una gráfica que lo muestra sanando a un hombre en una cama de hospital, con un fondo que incluye una figura demoníaca. Este post ha desencadenado la furia de algunos de sus más fervientes seguidores cristianos, quienes consideran que la imagen es inaceptable y despectiva.

Reacciones de los Líderes Conservadores

Figuras destacadas del conservadurismo, como Riley Gaines de Fox News, se han manifestado en su contra. Gaines cuestionó las intenciones del ex presidente, sugiriendo que debería mostrar más humildad. «Dios no debe ser burlado», afirmó en un mensaje en redes sociales.

Megan Basham, escritora de Daily Wire, calificó la imagen como una «blasfemia escandalosa». Exhortó a Trump a retirar la publicación y buscar perdón, tanto del pueblo estadounidense como de Dios.

Opiniones en la Comunidad Cristiana

Isabel Brown, también de Daily Wire, expresó que la imagen representa una falta de respeto profundo hacia la fe cristiana, subrayando que «nada es más importante que Jesús». Mientras tanto, Steve Deace de BlazeTV se limitó a expresar su desacuerdo con un simple «No».

Origen de la Imagen Polémica

La imagen que Trump compartió no es original; anteriormente había sido publicada por Nick Adams, otro comentarista conservador. En su versión, se incluía la silueta de un soldado, la cual fue modificada en la publicación de Trump para transformarse en una figura demoníaca.

Censura en Truth Social

A pesar de que Truth Social es conocido por ser un bastión de apoyo inquebrantable hacia Trump, muchos usuarios han expresado su descontento con la publicación. Esta crítica se suma a la reciente tensión entre Trump y el Papa Leo XIV sobre temas de política internacional.

Contexto Político y Temporal

Este escándalo se produce una semana después de la celebración de la Semana Santa, momento de gran relevancia para los católicos y ortodoxos. Al mismo tiempo, Trump ha implementado recientemente un proyecto de ley que implica recortes significativos a Medicaid, afectando a millones de estadounidenses vulnerables.

A medida que la controversia crece, la discusión sobre la fe y la política en Estados Unidos se vuelve cada vez más compleja. Las palabras de un usuario en X reflejan el sentimiento de desasosiego: «Dios, podríamos haber cometido un error al elegir al Anticristo».