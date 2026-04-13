Tragedia en Del Viso: Tres jóvenes, una mujer embarazada, mueren en incendio de vivienda.

Una noche de terror en Pilar dejó a una familia marcada para siempre, cuando un incendio en su hogar se transformó en un desenlace fatal. Entre las víctimas se encontraba una joven embarazada, lo que intensifica la desesperación de la situación.

El trágico suceso tuvo lugar en la localidad de Del Viso, específicamente en el barrio De Vicenzo, en la calle Golf Club Necochea. Tres jóvenes perdieron la vida, mientras que otros tres integrantes de la familia resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital cercano.

Identificación de las Víctimas

Las víctimas fatales han sido identificadas como Milagros y Tomás Maidana, de 21 y 19 años respectivamente, y Milagros Arenales, pareja de Tomás, de 21 años, quien se encontraba en la quinta semana de gestación.

Detalles del Incendio

El incendio se inició en el área del living, según reportes de los primeros respondientes. Tras recibir un llamado al 911, la policía llegó al lugar y encontró al padre de los jóvenes, quien relató que él, su pareja y una sobrina de 14 años lograron escapar del fuego, pero sus hijos y nuera quedaron atrapados en la planta alta de la vivienda.

Causas del Fuego

Las pericias iniciales sugieren que el fuego pudo haber comenzado en una estufa, propagándose rápidamente tras una explosión. Los bomberos trabajaron arduamente para sofocar las llamas, pero una vez que el fuego fue controlado, se lamentó el hallazgo de los cuerpos dentro de la casa.

Estado de los Sobrevivientes

El padre de las víctimas sufrió quemaduras en su rostro y brazos, mientras que su pareja experimentó una crisis nerviosa y su sobrina presentó un principio de asfixia. Todos fueron trasladados a un centro médico por el SAME de Pilar para recibir atención urgente.

Testimonios Conmovedores

De acuerdo con testimonios de vecinos, Milagros Arenales fue encontrada dentro de un placard, aparentemente en un intento desesperado por protegerse del fuego, mientras que Tomás intentaba desesperadamente liberar una reja que les permitiera escapar. El padre de los jóvenes hizo todo lo posible para romper el techo con un hacha, en su afán por rescatar a los atrapados.