El Gobierno regula el RIMI para fomentar inversiones en PyMEs

Con la intención de revitalizar la economía y fortalecer a las pequeñas y medianas empresas, el Gobierno nacional ha implementado el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), un programa que promete mejorar la competitividad y generar nuevos puestos de trabajo.

El RIMI, reglamentado a través del Decreto N° 242/26 y publicado en el Boletín Oficial el 13 de abril de 2026, busca potenciar las inversiones productivas en el sector de las PyMEs, tras la reciente aprobación de la Ley N° 27.802, también conocida como Ley de Modernización Laboral. Esta decisión se enmarca en un contexto económico desafiante y es vista como un paso crucial para reactivar la producción nacional.

En el anuncio de esta normativa, el presidente Javier Milei, junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, destacaron la importancia de crear un marco normativo que fomente inversiones y fortalezca las cadenas de valor productivas en el país.

Ventajas del RIMI para las PyMEs

Con el objetivo de brindar un soporte real a las pequeñas y medianas empresas, el nuevo régimen establece beneficios fiscales y un periodo de dos años para realizar inversiones productivas. Este marco normativo ofrece a las PyMEs la oportunidad de acceder a incentivos significativos, adaptados a su tamaño.

Incentivos Fiscales en Detalle

El RIMI introduce montos mínimos de inversión según el tipo de empresa:

$150,000 para microempresas

$600,000 para pequeñas empresas

$3.5 millones para medianas de tramo 1

$9 millones para medianas de tramo 2

Entre los incentivos destacados se encuentra la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias para bienes de capital y de informática. Esto se establece con un periodo de dos años, facilitando así un mejor flujo de caja para las empresas.

Alcance y Sectores Beneficiados

El RIMI está diseñado para incluir inversiones en nuevos bienes de capital, excluyendo automóviles, así como en obras relacionadas directamente con la actividad productiva. Un aspecto innovador es la inclusión de beneficios para el sector agropecuario, que permitirá realizar inversiones sin un monto mínimo, aplicable a sistemas de riego y otras tecnologías relacionadas.

Además, el régimen promueve la eficiencia energética, ofreciendo incentivos para inversiones en energías renovables y equipamientos destinados a minimizar el consumo energético. De esta manera, las empresas tendrán acceso a un marco normativo que no solo impulsa la producción, sino que también fomenta la sustentabilidad.

Criterios de Acceso y Devolución de Créditos

Para aprovechar los beneficios del RIMI, las empresas deberán demostrar su condición de Micro, Pequeña o Mediana Empresa según la normativa vigente. Las inversiones deben ser clasificadas como productivas según los criterios establecidos por la reglamentación.

Los beneficios fiscales comenzarán a aplicarse cuando los activos o proyectos generen ganancias gravadas. Además, las empresas podrán solicitar la devolución anticipada de créditos fiscales de IVA a partir de los tres meses tras la inversión, generando así un flujo de liquidez que aliviará la carga financiera en el corto plazo.

Un Paso Firmemente Dirigido al Futuro

Con esta iniciativa, el Gobierno argentino busca no solo estimular la inversión en las PyMEs, sino también propiciar un crecimiento sostenido en la economía local a través de un fortalecimiento real del sector productivo. Las herramientas ofrecidas son una esperanza para muchas empresas que enfrentan desafíos en un entorno cambiante y en constante evolución.