Conflicto Interno en la Libertad: La Hipoteca en el Centro del Debate

La reciente concesión de hipotecas ha desatado una ola de controversia en la administración actual, revelando tensiones internas y cuestionamientos sobre la ética de varios funcionarios.

El 15 de diciembre de 2025 marcó un hito para el Gobierno argentino con la aprobación del crédito hipotecario número 20.000. Este logro fue aclamado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien anunció que la cifra ha crecido a 27 mil préstamos entregados. Sin embargo, la celebración fue efímera, ya que pronto se encendió un debate interno que podría socavar la imagen del Gobierno.

Un Escenario Complejo

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra en el centro del vórtice tras adquirir dos propiedades sin haber vendido la suya y por utilizar jubiladas como prestamistas con su sueldo congelado. Esta situación se complicó aún más cuando otros funcionarios empezaron a beneficiarse de las atractivas tasas del Banco Nación, avivando preocupaciones sobre posibles privilegios derivados de su posicionamiento en el Gobierno.

La Respuesta del Equipo Económico

En medio de la discordia, el equipo económico mantuvo una postura defensiva: todos los créditos cumplían con los requisitos establecidos y eran otorgados a beneficiarios calificados. Para Caputo, acceder a uno de estos préstamos significaba que el sistema funcionaba adecuadamente, basándose en criterios objetivamente evaluables.

Tensionando las Relaciones

Sin embargo, la situación no fue bien recibida en todos los sectores del Gobierno. Sandra Pettovello, sorprendentemente, despidió a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, quien había solicitado un crédito para la primera vivienda. Este despido no hizo más que amplificar la controversia, revelando una falta de consenso interno en torno a la política de créditos.

Crisis de Confianza Ciudadana

Las críticas hacia los funcionarios se han intensificado en las redes sociales, donde muchos observan contradicciones en su discurso. La concesión de créditos por parte de entidades que buscan ser privatizadas ha generado desconfianza, destacando nombres como Juan Pablo Carreira y Felipe Núñez, quienes han sido objeto de scrutinio por su relación con el Gobierno y su uso de plataformas sociales.

Una Lucha Interna que Persiste

Las tensiones dentro de la administración han escalado, con figuras como Karia Milei y Santiago Caputo peleándose por el control político. Mientras tanto, la intransigente postura de Pettovello es vista como un intento de diferenciarse en un ambiente cada vez más conflictivo. La situación podría llevar a un examen judicial sobre el proceso de otorgamiento de créditos y la actuación de los funcionarios involucrados.

Con las controversias llevadas ante el Poder Judicial, la pregunta que queda en el aire es cómo afectará esto a la gobernabilidad y a la percepción pública del Gobierno en el futuro.