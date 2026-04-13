Préstamos Móviles: Accede Sin Banco, ¿Quiénes Pueden Solicitar?

Con más de 1,3 millones de créditos otorgados, Personal Pay se convierte en la alternativa ideal para quienes buscan financiamiento sin complicaciones, sin depender del sistema bancario tradicional.

En un país donde el acceso al crédito es un desafío para muchos, las billeteras virtuales están transformando el panorama financiero. Personal Pay, la plataforma de Personal, ha anunciado un hito significativo: ha entregado más de 1,3 millones de créditos utilizando un modelo de evaluación innovador que no se basa en el historial de Veraz ni en ingresos formales.

Un Modelo Centrado en la Inclusión Financiera

Personal Pay está diseñando un camino hacia la inclusión financiera para millones de argentinos subbancarizados. Su estrategia utiliza algoritmos que analizan el comportamiento de consumo y pago de sus usuarios dentro del propio ecosistema de la aplicación. Esto permite ofrecer préstamos a quienes, de otro modo, no tendrían acceso a ellos debido a la falta de un historial crediticio tradicional.

Cifras que Hablan por Sí Solas

La billetera virtual cuenta actualmente con más de 5 millones de usuarios, de los cuales 160.000 están recibiendo apoyo financiero regularmente. Sorprendentemente, cada usuario obtiene un promedio de tres créditos mensuales, demostrando la alta demanda y efectividad del servicio.

Un Scoring Revolucionario

La característica distintiva de Personal Pay es su modelo de scoring no tradicional, que se aleja de la dependencia del Veraz. En lugar de ello, la plataforma evalúa los hábitos y costumbres de sus usuarios, permitiendo que incluso aquellos sin recibos de sueldo puedan acceder a microcréditos.

Dos Soluciones para Diversas Necesidades

La app ofrece dos principales herramientas de financiamiento:

Pagos en Cuotas

Los usuarios pueden financiar compras a través de QR o de la Tarjeta Visa Prepaga Internacional. Al momento de realizar el pago, se puede elegir la cantidad de cuotas.

Préstamos Personales

Estos préstamos están diseñados como microcréditos inmediatos, perfectos para cubrir gastos inesperados o para tener acceso rápido a efectivo.

Así de Fácil: Cómo Solicitar Dinero Desde la App

El proceso para obtener un préstamo es completamente digital y se realiza en minutos:

Acceder a la sección «Préstamos» y seleccionar «Préstamos Personales». Elegir el monto y la cantidad de cuotas para el reembolso. Aceptar los términos y condiciones. El dinero se acredita de inmediato en la cuenta de Personal Pay.

Para quienes prefieren pagar a través de QR, el procedimiento es igualmente ágil. Solo se escanea el código desde la app y se selecciona la opción de «Pago en cuotas» antes de confirmar la compra.

Con estos servicios, Personal Pay no solo busca ganar terreno en el ámbito del crédito, sino que se posiciona como un referente en el mercado de consumo, brindando autonomía financiera a un segmento que anteriormente no tenía cabida en el sistema bancario convencional.