Merino inicia demolición de ‘La Calera’ y anuncia jubilación de 60 empleados municipales

El intendente de Trelew, Gerardo Merino, anunció el inicio de obras esperadas por la comunidad, incluyendo la demolición de la Calera en el barrio Corradi, en respuesta a las demandas de los vecinos.

En una conferencia de prensa, el intendente Gerardo Merino destacó el comienzo de importantes obras de infraestructura en Trelew, que han sido largamente solicitadas por los residentes. Entre estos proyectos se encuentra la demolición de la Calera en el barrio Corradi, una decisión que busca atender las inquietudes de la comunidad.

Mejoras en la Infraestructura y el Compromiso Municipal

Durante sus declaraciones, Merino también abordó el preocupante estado de las calles, específicamente el problema de los baches que afecta a varios puntos de la ciudad. «Los baches hay que arreglarlos, es responsabilidad mía», afirmó, asegurando que se trabaja en colaboración con la cooperativa local para mejorar la respuesta en diferentes áreas.

Una Nueva Era de Eficiencia en el Gasto Municipal

En medio de un contexto económico complicado, el intendente anunció una estrategia para optimizar el gasto público, lo que incluye el retiro programado de alrededor de 60 empleados municipales en edad de jubilación. «Estamos hablando de un ahorro que superará los 120 millones de pesos mensuales», enfatizó Merino, subrayando la importancia de esta medida para las finanzas municipales.

El intendente aclaró que esta decisión no implica un recorte de personal, sino que forma parte de una política sostenida desde el inicio de su gestión. «No podemos echar gente del Estado, pero sí aquellos que cumplen con la edad de hacerlo», añadió, reafirmando su compromiso con una administración más eficiente en beneficio de la ciudad.