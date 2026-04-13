Las flores de primavera florecen en Inglaterra tras el calor y el frío: condiciones perfectas para los jardines

La primavera ha revelado su esplendor en Inglaterra, con un estallido de tulipanes, jacintos y más, gracias a una combinación de calor y un repentino descenso de temperaturas.

Las recientes temperaturas récord fueron solo un respiro antes de que el termómetro bajara, creando el entorno perfecto para la floración primaveral. La combinación inusual de calor y frío ha resultado en un despliegue espectacular de colores que adorna los jardines ingleses.

Un Calor Inesperado y su Impacto en la Flora

La semana pasada, muchas regiones del Reino Unido vivieron uno de los días de abril más cálidos en ocho décadas, alcanzando los 26.5 °C en los Jardines de Kew, al suroeste de Londres. Este evento climático, el más cálido desde 1946, puso a Londres por encima de destinos turísticos como Ibiza y Roma. Sin embargo, la rápida caída de temperaturas, de hasta 10 °C, favoreció la aparición abundante de flores primaverales.

Expertos Celebran las Condiciones Ideales

Tim Upson, director de jardines en la Royal Horticultural Society (RHS), comentó sobre las condiciones cambiantes que aceleran y desaceleran el crecimiento de las plantas. “La primavera ha llegado notablemente temprano en el sur”, dijo, resaltando que la floración de los tulipanes y magnolias en el Jardín RHS Wisley se adelantó al menos dos semanas, mientras que en el norte, las flores apenas comienzan a asomar.

Campanillas británicas en Little Wix Wood, cerca de Guildford. Fotografía: Maureen McLean/Shutterstock

Preparativos para los Festivales de Flores en el Reino Unido

Los horticultores ya están entusiasmados por los próximos festivales de flores, como el renombrado Chelsea Flower Show. Sin embargo, la preocupación por el florecimiento anticipado ha sido significativa. Afortunadamente, la reciente ola de frío ha ralentizado el proceso, preservando las flores para las exhibiciones.

Un Respiro para los Jardineros

David Bouch, jardinero jefe en Cotehele, Cornualles, expresó su alivio ante el descenso de temperaturas, que ha permitido prolongar la exhibición floral. “El calor récord fue un cambio bienvenido, pero el frío evita las heladas dañinas que podrían arruinar la floración. Estos días más frescos ayudarán a que el esplendor de las flores dure más”, explicó.

Una abeja poliniza un cerezo en Londres. Fotografía: Vuk Valcic/ZUMA Press Wire/Shutterstock

El Jardín de Great Comp se Prepara para la Feria Primaveral

La exhibición floral ha llegado justo a tiempo para la Feria Primaveral en Great Comp Garden, Kent. “Este año estamos al menos cuatro semanas adelantados. Los copos de nieve florecieron antes de lo esperado, seguidos por los narcisos. Las magnolias han tenido una destacada floración”, comentó William Dyson, curador del jardín.

En un giro de eventos afortunado, el enfriamiento reciente ha “congelado” el color vibrante presente en los jardines, permitiendo que tanto magnolias como tulipanes brillen más tiempo.