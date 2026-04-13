Alerta en Rosario: encuentran falsa granada y amenaza de narcotraficantes en escuela

Un inicio de semana intenso ha sacudido el norte de Rosario, donde el descubrimiento de un objeto similar a una granada y un mensaje amenazante generaron preocupación y movilización inmediata de las autoridades.

El incidente sucedió en la Escuela Nº 1210 Luis Rullán, ubicada en San Telmo al 1900. Personal de mantenimiento encontró en la entrada un encendedor catalítico con la apariencia de una granada, lo que disparó las alarmas.

Amenazas Ligadas al Narcotráfico

Junto al objeto fue hallada una nota con amenazas que hacía mención a “Frentudo” Fernández y su primo “El gordo” Axel, ambos encerrados por su vínculo con una red de narcomenudeo en la zona norte de Rosario.

Respuesta Inmediata de las Autoridades

Ante la situación, los responsables de la escuela alertaron a la Policía y decidieron suspender las clases durante la mañana. La circulación en la intersección de Superí y Molina fue interrumpida mientras se realizaba el operativo policial dentro del establecimiento.

Intervención de la Brigada de Explosivos

Efectivos del Comando Radioeléctrico y la Brigada de Explosivos de la Unidad Regional II se presentaron en el lugar para analizar el artefacto, confirmando que se trataba de un simple encendedor catalítico.

Retorno a la Normalidad

Los representantes del gremio Amsafé Rosario, que aboga por los derechos de los docentes, comunicaron que a pesar de la suspensión matutina, las actividades en la escuela se reanudarán a partir del mediodía. Se mantendrá el servicio de comedor y las clases continuarán con normalidad.

Protocolo de Seguridad Activado

Los delegados destacaron que el accionar del personal de mantenimiento fue adecuado. «Nunca son gratas estas situaciones. Avisaron a los directivos y se activó el protocolo. Se implementaron todas las medidas para garantizar la seguridad de la comunidad educativa», afirmaron.

Defensa del Espacio Escolar

En respuesta a la violencia en el entorno escolar, los representantes del gremio subrayaron: «Las escuelas deben ser territorios de paz. No son plataformas para mensajes de ningún tipo. Son espacios de contención y aprendizaje.

Una Situación Delicada Pero Controlada

La secretaria del nivel primario, Celia Blanco, mencionó que “afortunadamente, los alumnos no habían ingresado” al colegio en el momento del hallazgo, aclarando que el objeto fue lanzado desde el exterior.

Este evento sucede en un contexto tenso, ya que las clases retoman en San Cristóbal, donde recientemente un joven de 15 años cometió un acto violento en un colegio, elevando la preocupación por la seguridad en las instituciones educativas.