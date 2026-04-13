Mariano Sardáns: “Abrir una cuenta bancaria en Uruguay desde tu banco en EE. UU. es gratis”

Los desembolsos de argentinos hacia Estados Unidos continúan en aumento, una tendencia observada por el analista financiero Mariano Sardáns, quien explica los motivos detrás de este fenómeno en una reciente entrevista.

Mariano Sardáns, analista financiero, dialogó con Canal E sobre cómo un número creciente de argentinos está transfiriendo sus depósitos desde Uruguay hacia Estados Unidos, convirtiéndose en un patrón notable dentro del sistema financiero regional.

Uruguay: Un Puente Seguro, No un Destino Financieramente Deficiente

Sardáns enfatiza que la situación no se debe a debilidades en el sistema financiero uruguayo. “Uruguay no enfrenta un problema sistémico ni bancario, su sistema es sólido”, asegura. El análisis se centra más en factores de servicio y costos involucrados en las transacciones.

Competitividad Internacional: La Clave de la Preferencia por EE.UU.

El analista resalta que la ventaja del sistema estadounidense radica en su competitividad y costos accesibles. “Las personas hoy, gracias a las redes sociales, reconocen que Estados Unidos es el lugar más conveniente para guardar su dinero”, afirmó Sardáns, destacando su enfoque pro-cliente y tarifas más bajas.

Migración Financiera: Uruguay Mantiene su Relevancia

A pesar de este movimiento creciente hacia EE.UU., Uruguay sigue siendo un jugador importante. Muchos argentinos optan por abrir cuentas en ese país como un medio para transferir fondos a corredores en Estados Unidos. “Las cuentas en Uruguay se abren como un puente para facilitar la triangulación de capitales”, explicó.

Facilidades y Restricciones: El Camino hacia un Broker en EE.UU.

La razón detrás de esta estrategia es la limitada capacidad de transferir fondos localmente. “Para enviar dinero a un broker desde Argentina, debes utilizar el contado con liqui, lo que implica un costo del 3%”, detalló Sardáns. En contraposición, “transferir a una cuenta en Uruguay y luego a EE.UU. no tiene costo adicional”.

Ventajas del Sistema Financiero Estadounidense

Además de costos operativos reducidos, la seguridad jurídica es un factor fundamental. “En EE.UU. tienes reguladores como la SEC, que protegen contra cualquier irregularidad”, afirmó Sardáns, subrayando la rigurosidad del entorno regulatorio.

También mencionó los beneficios de inversión: “En Estados Unidos los títulos argentinos se pueden adquirir a precios más bajos en comparación con Argentina, además de no presentar costos de custodia”. A esto se añade un potencial ahorro del “1% en costos, sin comisiones por dividendos, lo que se traduce en un cobro de dividendos sin costo en EE.UU.”.