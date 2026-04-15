Champions: Sigue en vivo el Bayern vs. Real Madrid, cuartos de final – Partido de vuelta

Hoy se redefine la historia, ya que el Bayern Múnich recibe al Real Madrid en un emocionante duelo de vuelta de cuartos de final de la Champions League.

En el Allianz Arena, el Bayern Múnich se prepara para recibir al Real Madrid, ambos equipos han dejado huella en la historia del fútbol europeo, acumulando numerosos trofeos de la Champions. La última vez que se enfrentaron, el conjunto alemán salió victorioso con un 2-1 en el Santiago Bernabéu. Ahora, la tensión se siente en el aire mientras se decide quién avanzará a las semifinales, donde ya espera el PSG.

Formación del Bayern Múnich

El director técnico, Vincent Kompany, ha confirmado su alineación inicial: Neuer, Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic, Pavlovic, Kimmich, Olise, Gnabry, Luis Díaz y Kane. Un equipo fuerte que buscará aprovechar la localía y ganar confianza para continuar en la competición.

Formación del Real Madrid

Por su parte, Álvaro Arbeloa también ha revelado su once titular: Lunin; Trent, Militao, Rüdiger, Mendy; Valverde, Bellingham, Brahim, Güler; Vinicius y Mbappé. Los blancos llegarán con toda la disposición para dar vuelta la serie.

La expectativa en la previa del partido

Desde la llegada a la fase de grupos, las expectativas han sido altas y las emociones están a flor de piel. Este duelo, con tantas historias compartidas, promete ser un espectáculo digno de la Champions. La afición ya calienta motores con la esperanza de vivir otra noche mágica en Europa.