Mercado Estancado: ¿Por Qué Bitcoin Se Mueve Lateralmente?

La famosa criptodivisa se encuentra en una fase lateral, desafiando niveles clave mientras los inversores siguen de cerca su evolución. ¿Qué estrategias pueden marcar la diferencia en este contexto incierto?

En la mañana de este miércoles, Bitcoin presenta una ligera caída, cotizando alrededor de los u$s74.000.

Niveles Clave en el Horizonte

El activo digital está experimentando pruebas en niveles críticos, siendo el rango de u$s73.400 fundamental como reciente soporte. Mantenerse por encima de este valor es crucial para sostener una perspectiva positiva en el corto plazo.

Desafíos en el Techado de los U$s75.000

A pesar de las dificultades para superar la barrera de los u$s75.000, un fenómeno impulsado en parte por los ajustes de posiciones de los market makers y una resistencia notable en ese nivel, el respaldo del flujo institucional sigue siendo un fuerte aliado.

Flujo Institucional: Un Viento a Favor

Recientemente, los ETFs spot han reflejado entradas significativas, lo cual refuerza la demanda, incluso en un entorno aún afectado por factores macroeconómicos y geopolíticos. Este apoyo institucional se vuelve fundamental para el futuro inmediato del Bitcoin.

Indicadores del Mercado

Los indicadores muestran un RSI alrededor de los 60 puntos, lo que indica un mercado equilibrado. El MACD se mantiene en terreno positivo, sugiriendo que la tendencia actual podría continuar si se mantienen los niveles de soporte establecidos.

¿Hacia Dónde Se Dirige Bitcoin?

Un avance más sólido por encima de la media móvil de 100 días, situada cerca de u$s75.273, podría abrir la puerta a pruebas en u$s78.962 y, posteriormente, alcanzar la psicológica marca de u$s80.000.

Mientras tanto, el mercado se encuentra cautivo de temas relevantes: las negociaciones de paz entre EE.UU. e Irán, la disminución de la prima de riesgo geopolítico y la resistencia a sobrepasar los u$s75.000.

El Camino por Delante

Para que el reciente rebote continúe de manera sostenida, Bitcoin necesitará romper y mantenerse claramente por encima de la zona de resistencia mencionada.

*Análisis de Carolina Gama, Country Manager de Bitget en Argentina