Organizaciones sociales anuncian piquetes y protestas contra el Gobierno: fechas clave

Las organizaciones sociales, tras las movilizaciones de la semana pasada que obstruyeron los accesos a la Ciudad, han anunciado un nuevo conjunto de medidas de protesta dirigidas al gobierno del presidente Javier Milei.

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) ha presentado un ambicioso plan de acción que contempla piquetes, marchas y diversas actividades de protesta en las próximas semanas.

Tensión Social y Descontento Económico

Esta decisión surge en un clima de creciente malestar social, exacerbado por las recientes políticas económicas que afectan a los sectores más necesitados, además del cierre de programas sociales del Ministerio de Capital Humano.

Actividades Programadas para los Próximos Días

Los líderes de la UTEP han adelantado que las protestas comenzarán pronto. Entre las actividades destacadas se encuentra:

Audiencia pública con diputados el 17 de abril.

Congreso organizativo el 21 de abril.

Marcha de antorchas en homenaje al papa Francisco.

Movilización Masiva en Plaza de Mayo

Asimismo, se confirma la participación de las organizaciones en la movilización convocada por la CGT para el 30 de abril en Plaza de Mayo, donde se exigirá una respuesta al deterioro del poder adquisitivo y a las difíciles condiciones sociales actuales.

El Impacto de la Eliminación del Programa “Volver al Trabajo”

El foco del conflicto radica en la eliminación del programa “Volver al Trabajo” (anteriormente Potenciar Trabajo), que brindaba asistencia a cientos de miles de beneficiarios. Desde la UTEP, advierten que el reemplazo por un sistema de capacitación basado en vouchers podría acentuar las dificultades en las economías populares dentro de un contexto recesivo. Alejandro Gramajo, dirigente de la organización, afirmó: “No es un problema de capacitación, es un problema de modelo económico”.

Protestas Programadas para Mayo

Otros movimientos como el Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa también han anunciado jornadas de protesta para mayo, con marchas planeadas para los días 5 y 7, junto a actividades en diversas comunidades a lo largo del país.

Colaboración entre Sectores

El plan de acción de las organizaciones sociales deja abierta la posibilidad de fortalecer la colaboración con sectores sindicales y piqueteros, en un momento donde la conflictividad social ha incrementado tras recientes cortes y protestas en distintas regiones del país.