Isabel Allende llega al streaming: estreno de «La casa de los espíritus» basado en su best seller.

"La Casa de los Espíritus": La Esperada Miniserie Basada en el Bestseller de Isabel Allende

La espera ha terminado. La aclamada adaptación de La Casa de los Espíritus ya tiene fecha de estreno en Amazon Prime Video: ¡el 29 de abril!

Esta serie, que ha generado gran expectativa en Chile y América Latina, sigue la fascinante historia de la familia Trueba, explorando sus complejas relaciones y el contexto político de cada época. Desde su publicación en 1982, la novela ha dejado una huella imborrable en la cultura de la región.

Un Éxito Literario Transformado en Televisión

El libro de Isabel Allende se convirtió en un fenómeno editorial, vendiendo más de 70 millones de copias en todo el mundo. Su narrativa, rica y profunda, abarca medio siglo de la vida de tres generaciones de mujeres: Clara, Blanca y Alba, en un país sudamericano marcado por tensiones sociales y políticas.

Un Nuevo Enfoque Visual y Estilístico

Esta miniserie, filmada en Chile durante 2024 y con una extensa postproducción, contará con ocho episodios y es producida por grandes figuras como Isabel Allende, Eva Longoria y Courtney Saladino, lo que garantiza un alto estándar de calidad y un atractivo internacional.

Un Reparto Internacional y Diversificado

La emocionante adaptación presenta a un elenco destacado, encabezado por Alfonso Herrera como Esteban Trueba. Junto a él, la española Nicole Wallace y la argentina Dolores Fonzi interpretan diferentes etapas de Clara del Valle. También participan Fernanda Castillo como Férula y otros actores talentosos de Chile, Argentina, México, Colombia y España.

Música Original de Mon Laferte

El tema principal de la serie, titulado Nuestra casa, ha sido compuesto por la reconocida cantante chilena Mon Laferte, añadiendo una capa más de profundidad emocional a esta adaptación tan esperada.

Una Estrategia de Lanzamiento Innovadora

A fin de mantener el interés de la audiencia, los episodios se liberarán de manera escalonada: los primeros tres estarán disponibles desde la mañana del 29 de abril, seguidos por el cuarto y quinto episodio el 6 de mayo, y por último, los tres capítulos restantes se estrenarán el 13 de mayo.

Prepárate para sumergirte en un relato cautivador que conecta generaciones y resuena con las luchas de una sociedad en constante cambio. La espera vale la pena.