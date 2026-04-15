Bancor cierra 18 sucursales y contempla más ajustes

La reestructuración del Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor) está generando preocupación entre los vecinos y trabajadores. Con el cierre ya de 15 Centros de Atención Personalizada y tres sucursales, el futuro del banco en distintas localidades es incierto.

El proceso de reestructuración que atraviesa el Banco de la Provincia de Córdoba avanza a pasos firmes, generando impactos en las comunidades donde opera. Hasta ahora, se han concretado el cierre de 15 Centros de Atención Personalizada (CAP) y tres sucursales, lo que pone en riesgo el acceso a servicios financieros en varias localidades.

La Situación en Sierras Chicas: Unquillo en la Mira

Unquillo, una localidad de Sierras Chicas, se encuentra actualmente en gestiones para proteger su punto de atención bancaria, que está en evaluación hasta el 30 de abril. Los vecinos han recolectado firmas para respaldar su petición, mientras el intendente Guillermo Valli subraya la relevancia de mantener la presencia del banco como crucial para el desarrollo local.

Reacciones del Gremio

Ezequiel Morcillo, secretario general de La Bancaria, ha declarado que hay más sedes bajo revisión y hace hincapié en que las decisiones tomadas reflejan «una foto de crisis coyuntural». También añadió que el banco debería mantener su presencia en áreas donde la banca privada no llega, cumpliendo un rol de servicio público vital.

El Rol del Banco en la Comunidad

La importancia del banco no se limita a lo financiero. Según Morcillo, «el Banco de Córdoba tiene una función social que no puede abandonar», argumentando que la reducción de su presencia dejaría a muchos ciudadanos desprotegidos, obligándolos a viajar distancias significativas para acceder a servicios esenciales.

Controversias en el Proceso de Evaluación

Desde La Bancaria cuestionan la lógica detrás del ajuste, señalando que algunas oficinas cerradas operaban con recursos limitados. «Algunas sucursales solo cuentan con un cajero y carecen de personal administrativo, dificultando su rendimiento», explicó Morcillo.

Desafíos Laborales y Cambios Estructurales

Aunque por el momento no hay despidos, han comenzado a implementarse retiros voluntarios, especialmente entre empleados próximos a la jubilación. Sin embargo, Morcillo expresó su desacuerdo con esta medida, enfatizando que son «decisiones personales».

Diálogo Abierto con las Autoridades

Desde hace unos meses se había propuesto una revisión de la situación de las sucursales para detener los cierres y evaluar el desempeño de cada una. No obstante, este acuerdo está en discusión, y el gremio busca reanudar negociaciones con la administración del banco.

La Postura de Bancor

Desde el banco, se asegura que la transformación busca «dar respuestas a las demandas actuales» en un entorno donde la tecnología es fundamental. Están trabajando en modernizar sus estructuras y optimizar recursos para garantizar la sostenibilidad institucional.

Además, se están implementando nuevas estrategias para mantener la presencia territorial, incluyendo la creación de nuevos centros de pago y alianzas con comercios y cooperativas.