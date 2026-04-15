Alivio Fiscal en CABA: 35,000 Exentos de Ingresos Brutos

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta una nueva medida que ya beneficia a miles de trabajadores independientes, aliviando su carga fiscal y promoviendo el desarrollo económico local.

Bonificación en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Con una iniciativa impulsada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y aprobada por la Legislatura porteña, los contribuyentes del Régimen Simplificado que prestan servicios disfrutan de una significativa bonificación en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Impacto Inmediato en los Contribuyentes

Hasta la fecha, 35,000 vecinos han dejado de pagar este impuesto. Además, otros 12,000 contribuyentes se benefician con una reducción del 75%. Esta medida afecta a más de 140,000 personas en total, quienes se encuentran exentos o reciben bonificaciones parciales según su categoría laboral.

¿Quiénes se Benefician?

El beneficio abarca a una amplia variedad de trabajadores, incluyendo peluqueros, fotógrafos, mecánicos, barberos, personal trainers y esteticistas. Esto representa un gran impulso para quienes desarrollan su actividad de manera autónoma.

Declaraciones de Jorge Macri

“Castigar al que produce es condenar a una sociedad al estancamiento. Durante años, el Estado en lugar de impulsar al que trabaja, lo asfixió. Se terminó. Eliminamos Ingresos Brutos para quienes viven de su oficio”, manifestó Macri, subrayando el compromiso de su administración con la reducción de la carga impositiva.

Facilidad en la Implementación

No se requieren trámites adicionales para acceder a esta bonificación. El descuento se aplica automáticamente si el contribuyente no tiene deudas y su actividad está relacionada con la prestación de servicios. Aquellos que aún no se han beneficiado, alrededor de 93,000 contribuyentes, deben regularizar su situación fiscal, lo que se puede hacer mediante la moratoria vigente hasta el 30 de abril.

Medidas Complementarias para Mejorar el Sistema Tributario

La eliminación parcial de Ingresos Brutos es solo una parte de un esquema más amplio destinado a simplificar el sistema tributario. Otras iniciativas incluyen la devolución exprés de saldos a favor en menos de 96 horas y la exención total de ABL para jubilados y pensionados.

Unificación de Trámites para Mayor Comodidad

La unificación del Régimen Simplificado con el monotributo nacional ha permitido una centralización en los pagos y trámites, beneficiando a más de 200,000 contribuyentes de la ciudad.

Un Mensaje Claro de la Administración Porteña

Esta estrategia busca reducir la presión impositiva sobre los trabajadores autónomos y mejorar la relación con el Estado, facilitando así un ambiente económico más favorable tanto para las personas como para la actividad comercial.