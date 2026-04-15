Reeves Intensifica Críticas a la Guerra de Trump con Irán: ‘Un Errores’

La ministra de Finanzas del Reino Unido, Rachel Reeves, no se guarda nada al calificar la decisión de Donald Trump de intervenir en Irán como un “grave error”. Sus declaraciones resaltan las implicaciones económicas que esta política provoca a nivel mundial.

Una Relación Transatlántica en Tensión

En una reciente intervención en Washington, Reeves afirmó que la ruptura de las negociaciones diplomáticas con Irán y la decisión de iniciar ataques aéreos han contribuido a una mayor inestabilidad. “No creo que estemos más seguros hoy que hace unas semanas”, declaró la ministra, subrayando el impacto negativo en la economía global.

Las Consecuencias de la Guerra

Reeves expresó su preocupación por cómo la guerra y la interrupción de la navegación en el Golfo están afectando a las familias y empresas tanto en el Reino Unido como en EE. UU. “Necesitamos reabrir el estrecho de Ormuz para reducir los precios de la energía y estabilizar la situación”, añadió durante la conferencia de CNBC en la capital estadounidense.

La Confusión en los Objetivos de EE. UU.

La ministra criticó la falta de claridad en los objetivos de la administración Trump, señalando que esto ha llevado a un conflicto prolongado que pone en riesgo los avances hacia la desactivación del programa nuclear iraní. “La diplomacia, no la guerra, es el camino a seguir”, enfatizó.

Un Mensaje para el Mundo

En sus encuentros con ministros de finanzas de diversas naciones, Reeves destacó que el conflicto en Oriente Medio está afectando negativamente los niveles de vida a nivel mundial. “Las familias y empresas en el Reino Unido están sintiendo el impacto de precios más altos y mayores costos de endeudamiento”, afirmó.

La Necesidad de De-escalada

Al asegurar que la de-escalada es la prioridad inmediata, Reeves se unió a otros diez ministros para solicitar el transporte seguro de suministros energéticos desde la región del Golfo. “El crecimiento británico sería más alto y la inflación más baja si el conflicto llegara a su fin”, concluyó.

Una Relación de Amistad con Divergencias

A pesar de las tensiones, Reeves enfatizó que el Reino Unido mantiene buenas relaciones con EE. UU. “Los amigos pueden tener desacuerdos; eso es natural”, expresó, subrayando la importancia de comunicar la verdad en una relación histórica como la que mantienen ambos países.

Un Llamado a la Cooperación Global

En un mensaje implícito a la agenda «America First» de Trump, Reeves instó a los países a cooperar en lugar de imponer restricciones comerciales innecesarias. “La respuesta a la guerra en Oriente Medio debe ser la colaboración internacional”, finalizó, destacando el riesgo de recesión global si la situación se intensifica aún más.