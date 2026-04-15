Frente Frío 44 Traerá Lluvias Fuertes y Torbellinos al Noroeste de México, Advierte SMN

Los habitantes del noroeste y norte de México deben estar preparados, ya que el frente frío número 44 trae consigo un clima severo que incluye lluvias intensas y vientos fuertes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó en su último informe que el frente frío número 44 está activo, generando una serie de fenómenos meteorológicos preocupantes en el país. Se espera un incremento en la intensidad de las lluvias y la posibilidad de formación de torbellinos.

Impacto de los Vientos Fuertes en el Norte de México

Las ráfagas de viento, que oscilarán entre 50 y 70 km/h, afectarán principalmente a los estados de:

Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

En estos estados, las condiciones son ideales para la posible formación de torbellinos, especialmente en:

Norte de Coahuila, Norte de Nuevo León y Noroeste de Tamaulipas.

Las autoridades instan a los ciudadanos a tomar precauciones, ya que estos vientos pueden derribar árboles y otros objetos.

Chubascos y Granizo: ¿Qué Esperar?

El frente frío igualmente generará chubascos entre 5 y 25 mm, con posibilidad de granizo en:

Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

A su vez, se anticipan lluvias aisladas en estados como Chihuahua y Zacatecas, mientras que otros nubarrones traen lluvias a regiones del centro y sureste del país.

Regiones del Centro y Sureste Bajo la Lluvia

Se prevén chubascos en:

Hidalgo, Puebla, Estado de México, Oaxaca y Chiapas.

Además, se registrarán lluvias aisladas en lugares como:

Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.

Onda de Calor: Calor Extremo en Algunos Estados

A pesar de la inclemencia meteorológica, el SMN advirtió que la onda de calor continuará afectando al menos a nueve estados, donde se registrarán temperaturas extremas de:

40 a 45 °C en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Morelos.

Mientras que en el norte y sureste se esperan temperaturas de 35 a 40 °C, y de 30 a 35 °C en estados centrales como Querétaro e Hidalgo.

Oleaje y Descenso Térmico en Zonas Montañosas

Se anticipa un oleaje de 1 a 2 metros en las costas del Pacífico y Golfo de México, incluyendo Baja California y la península de Yucatán. Por otro lado, las mañanas en áreas montañosas podrían registrar temperaturas mínimas de hasta -5 °C, con heladas en el norte y el centro del país.

Consejos para enfrentar el Clima Extremo

Las autoridades recomiendan:

Mantenerse informado por canales oficiales.

por canales oficiales. Evitar áreas de riesgo debido a vientos fuertes y torbellinos.

debido a vientos fuertes y torbellinos. Tomar precauciones ante lluvias, granizo y descargas eléctricas.

ante lluvias, granizo y descargas eléctricas. Hidratarse constantemente por el calor.

por el calor. Proteger a niños y adultos mayores.

El clima en México en estos días será un verdadero desafío, combinando fenómenos severos con altas temperaturas, lo que demanda atención y prevención por parte de todos.