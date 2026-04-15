MODO: Descuentos en Comercios a Través de ChatGPT

MODO se prepara para liderar el ecommerce argentino con su reciente iniciativa, Comercio Agéntico Abierto. Esta propuesta busca optimizar la visibilidad de las empresas en el ámbito digital, garantizando que sus productos y promociones se integren de manera eficaz en plataformas de inteligencia artificial como ChatGPT.

Rafael Soto, CEO de MODO, presentó con entusiasmo el plan durante el Payments Day 2026. Con esta iniciativa, el objetivo es que el comercio electrónico argentino tenga una destacada presencia en el comercio agéntico, optimizando la experiencia del usuario. «Queremos estar donde el usuario interactúa actualmente, que son los asistentes digitales», afirmó Soto.

Alcance y Diversidad en el Comercio

Soto detalló que están colaborando con una amplia gama de comercios, que incluyen supermercados, cadenas de electrodomésticos y farmacias, así como plataformas de tiendas online. Este esfuerzo se centra en articular diferentes sectores para que los asistentes de IA puedan interpretar eficazmente cada transacción.

Desafíos y Oportunidades en el Desarrollo de IA

«El primer paso es entender cómo operan los agentes y su integración en el ecosistema de asistentes de inteligencia artificial», explicó Soto. Actualmente, MODO está en una fase de investigación y desarrollo, creando tecnologías que faciliten futuras soluciones para los usuarios.

Un Futuro con Compras Asistidas

MODO quiere asegurarse de que, cuando los consumidores usen inteligencia artificial para realizar compras, los agentes consideren comercios, promociones y beneficios bancarios que ofrece la plataforma. La meta es ofrecer descuentos, beneficios y opciones de financiación disponibles de manera integrada.

La Nuevas Transferencias NFC

En una línea paralela, Soto resaltó el anuncio de COELSA sobre una nueva funcionalidad que permitirá realizar transferencias entre usuarios mediante NFC. «Esta opción resulta muy interesante y estamos entusiasmados con su potencial», comentó.

Conflictos y Aperturas con Apple

No obstante, MODO también enfrenta desafíos. Existe un conflicto con Apple debido al acceso limitado que impide a los usuarios pagar mediante NFC desde aplicaciones ajenas a Apple Pay. Soto ha solicitado la intervención de las autoridades reguladoras para que Apple permita mayor apertura en su ecosistema, promoviendo así la interoperabilidad en el mercado argentino.

«Es imperativo que Apple ajuste su funcionamiento de acuerdo con los principios de nuestra economía: apertura e interoperabilidad», concluyó Soto.