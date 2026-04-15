Patricia Bullrich elude comentar sobre la situación de Manuel Adorni

La senadora Patricia Bullrich, del partido La Libertad Avanza, se mantiene firme en su decisión de no comentar sobre las denuncias que afectan al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En un evento reciente, enfatizó que la justicia se ocupa del asunto y que el Gobierno prioriza abordar los desafíos económicos del país.

Durante un encuentro de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, Bullrich fue clara al gestionar las preguntas de los periodistas sobre la situación judicial de Adorni. “Punto. Basta. No quiero explicar nada. ¿Vamos a hablar de Adorni o de las inversiones y desafíos que enfrenta el país?», respondió visiblemente irritada.

Según la senadora, el futuro del país depende de continuar trabajando en la estabilidad económica, subrayando que “A gran parte del país le interesa que sigamos trabajando para lograr el crecimiento y desarrollo de Argentina”. Bullrich insistió en que el caso de Adorni debe ser tratado por la justicia y no discutido públicamente.

Guillermo Francos Se Pronuncia sobre el Caso Adorni

Por otro lado, Guillermo Francos, exjefe de Gabinete de Javier Milei, expresó en una reciente entrevista su visión sobre las acusaciones que enfrenta Adorni. Francos calificó la situación como “muy particular” y aseguró que Adorni cuenta con el apoyo del Presidente y la secretaria general, Karina Milei, mientras esperan el desenlace de la investigación.

Francos también explicó que las denuncias son un “golpe” para el Gobierno, al tiempo que denunció un “acribillamiento mediático” que dificulta la comunicación oficial. Consideró que las reacciones del actual jefe de Gabinete no han resonado bien con la ciudadanía, especialmente tras su conferencia de prensa.

El exfuncionario argumentó que, a pesar de los resultados positivos recientes, la situación de Adorni ha generado un desgaste en la imagen del Gobierno, lo que podría afectar sus avances y reformas en curso.