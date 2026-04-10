Chano Anuncia el Regreso de Tan Biónica a Córdoba en un Sorprendente Show

Una tarde soleada se convirtió en un evento inolvidable cuando Chano se presentó inesperadamente en el Paseo del Buen Pastor, generando un recital sorpresa que entusiasmó a los presentes. En medio de esta actuación, el cantante reveló que su banda, Tan Biónica, regresará a Córdoba el próximo 14 de noviembre.

Lo que comenzó como una simple caminata del ícono musical terminó en un vibrante show improvisado. Chano, que había anticipado en redes sociales su paso por Córdoba, no imaginó la multitud que se formaría a su alrededor al comenzar a cantar.

Expectativa Creciente por el Regreso de Tan Biónica

El anuncio de Tan Biónica elevó aún más la emoción en el ambiente. La banda se presentará en el estadio de Instituto Atlético Central Córdoba, un lugar emblemático que ha albergado momentos memorables en su historia. Los fanáticos que presenciaron el show improvisado en el Paseo del Buen Pastor no pudieron ocultar su entusiasmo por la fecha ya marcada en sus calendarios.

Una Parte de la Gira “El Regreso”

Este concierto en Córdoba forma parte de la gira titulada “El Regreso”, que marca la vuelta de la banda a los escenarios con nuevo material. Su última presentación en el mismo estadio en marzo de 2024 dejó una huella profunda en el corazón de sus seguidores.

El regreso de Tan Biónica a Córdoba promete ser un evento inolvidable, donde buscarán repetir la mágica conexión establecida en sus presentaciones anteriores. La atmósfera de expectativa es palpable, y los fanáticos aguardan ansiosos esta nueva oportunidad de disfrutar de su música en vivo.