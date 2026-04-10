Trabajador que supuestamente incendió almacén en California se compara con Luigi Mangione

Un trabajador enfrenta graves cargos tras causar un devastador incendio en un almacén de California, un hecho que ha sorprendido a la comunidad y a las autoridades.

Chamel Abdulkarim, un empleado de 29 años, ha sido acusado de múltiples cargos de incendio intencionado tras un feroz incendio que arrasó el almacén de productos de papel Kimberly-Clark en Ontario, California. El incidente, que ocurrió en la madrugada del martes, involucró una rápida respuesta de 175 bomberos y resultó en pérdidas económicas que superan los 600 millones de dólares.

Detalles del Incendio

El incendio estalló a las 12:30 a.m. y se expandió rápidamente, convirtiéndose en un fuego de seis alarmas. Las llamas destruyeron la instalación, valorada en 150 millones de dólares, y arruinaron productos de papel avaluados en 500 millones de dólares. Abdulkarim fue detenido poco después de que comenzaron las llamas.

Comparaciones Inusuales y Mensajes en Redes Sociales

Según las autoridades, después del siniestro, Abdulkarim envió un mensaje de texto a un compañero de trabajo, comparándose con Luigi Mangione, quien está acusado de asesinar al CEO de United Healthcare, Brian Thompson, en 2024. Este paralelismo ha levantado numerosas preguntas sobre las motivaciones detrás del acto.

Reacciones de las Autoridades

Bill Essayli, asistente del fiscal de los Estados Unidos para el distrito central de California, enfatizó la seriedad del caso. “Cualquiera que ataque nuestros valores, vamos a perseguirlo agresivamente”, indicó durante una conferencia de prensa.

Imágenes Reveladoras y Testimonios

La investigación ha revelado un video compartido en redes sociales donde Abdulkarim es visto iniciando fuego en productos como papel higiénico, mientras expresa sus frustraciones por no ganar suficiente dinero para vivir. Testigos y compañeros de trabajo inicialmente no lo sospecharon, creyendo que el incendio podría haber sido causado por robots en el almacén.

Alex Montero, residente de San Bernardino, comentó: “Estábamos convencidos de que los robots eran los culpables hasta que vimos el video”.

Consecuencias Legales

Abdulkarim enfrenta la posibilidad de cumplir hasta 10 años de prisión si es encontrado culpable. Los cargos estatales se revisarán antes que los federales en esta escalofriante historia que ha captado la atención de todos.