El dólar oficial se desploma y cae por debajo de los $1400

El dólar oficial ha roto la barrera de los $1400, impulsado por un aumento en las liquidaciones agroexportadoras que traerán más divisas al mercado. ¿Qué efecto tiene esto en la economía local y en los mercados?

Caída del Dólar Oficial y Aumento en las Reservas del BCRA

En una reciente jornada, el dólar oficial cerró en $1395, experimentando una caída de $10 (-0,7%). Este descenso marca su valor más bajo desde finales de marzo, mientras que el Banco Central (BCRA) logró adquirir US$457 millones, siendo esta la segunda compra más alta desde abril de 2024. Esta mayor oferta de divisas es fundamental para estabilizar el mercado cambiario.

El Impacto de la Liquidación Agroexportadora

El impulso de las liquidaciones del sector agroexportador en los próximos meses debería reforzar la disponibilidad de divisas, al menos hasta el inicio del segundo semestre. Expertos de Portfolio Personal de Inversiones (PPI) indican que un entorno internacional más favorable podría facilitar flujos significativos hacia Argentina y reactivar emisiones corporativas que habían estado estancadas.

Comportamiento de Otros Tipos de Cambio

El tipo de cambio mayorista se situó en $1371,17, marcando una reducción de $10,45 (-0,76%), lo que lo aleja del techo de la banda de flotación. A su vez, el dólar MEP y el contado con liquidación (CCL) también retrocedieron, cerrando en $1412,50 y $1473,47, respectivamente. Por otro lado, el dólar blue se mantuvo estable en $1390.

Riesgo País y su Relevancia en el Contexto Actual

El riesgo país finalizó la semana en 553 puntos básicos, en una leve caída. A pesar de los avances en los mercados soberanos, la fragilidad del acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán ha generado cautela, afectando el comportamiento del riesgo en el mercado argentino.

La Bolsa Porteña y su Volatilidad

La Bolsa de Buenos Aires experimentó un día volátil, cerrando sin variaciones significativas. Aunque comenzó con una tendencia positiva, los índices se desplazaron a la baja al final de la jornada, destacándose especialmente las bajas en Transener (-3,6%) e Irsa (-3,5%).

Acciones Argentinas en Nueva York: Resultados Mixtos

Las acciones argentinas en Nueva York mostraron variaciones mixtas, con Ternium y Tenaris registrando ganancias, mientras que Globant y otras importantes empresas sufrieron caídas significativas. La situación global, con el alto el fuego en Medio Oriente, podría traer efectos positivos al mercado local, pero la incertidumbre persiste con el petróleo a precios elevados.