Fundador de Binance: Bitcoin superará su mayor desafío

Changpeng Zhao: Bitcoin Frente a la Amenaza Cuántica, ¿Una Nueva Era?

El fundador de Binance, Changpeng Zhao, aseguró que Bitcoin tiene lo necesario para superar los retos que plantea la computación cuántica, abriendo una interesante discusión sobre el futuro de las criptomonedas.

10.04.2026 • 19:00hs • Predicciones 4.0

Bitcoin y la Computación Cuántica: Una Mirada hacia el Futuro

Changpeng Zhao destacó que la computación cuántica representa una amenaza real para la seguridad de Bitcoin. Esta tecnología tiene el potencial de desmantelar los sistemas criptográficos actuales, tales como el algoritmo ECDSA que protege las transacciones.

Un estudio reciente de Google reveló que descifrar redes blockchain podría requerir menos de 500.000 qubits, una cifra alarmantemente baja que ha intensificado el debate sobre la seguridad de las criptomonedas.

La Respuesta de Zhao: Migración a Algoritmos Postcuánticos

Zhao propone que la solución pase por la migración hacia algoritmos postcuánticos. Esta estrategia podría llevar a una bifurcación de la red, pero, según él, no pondría en riesgo la existencia de Bitcoin.

En una entrevista reciente, Zhao enfatizó que aunque la computación cuántica puede romper las claves actuales, hay alternativas que permiten resguardar el ecosistema de manera efectiva. «Bitcoin podría necesitar un fork para implementar criptografía resistente a los ataques cuánticos», explicó.

La Adaptabilidad del Ecosistema Cripto

Otros expertos del sector, como Adam Back, comparten la perspectiva de Zhao. Reconocen que la amenaza cuántica es seria pero confían en la capacidad de innovación del ecosistema. Zhao predice que la transición hacia algoritmos más seguros podría llevar a una «migración masiva de wallets» y eliminar proyectos que no se adapten.

Un Momento Decisivo para Bitcoin

Esta discusión sobre la computación cuántica se da en un contexto de crecimiento para Bitcoin, que recientemente superó los u$s72.000, impulsado por la entrada de capital institucional a través de ETFs en Estados Unidos.

Zhao destaca la resiliencia de Bitcoin ante crisis pasadas como prueba de su capacidad de adaptarse a nuevos desafíos. «La innovación tecnológica siempre ha sido parte del desarrollo de Bitcoin», asegura, confiando en que la criptografía postcuántica será el próximo gran paso para el sistema financiero descentralizado.