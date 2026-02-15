Chats revelan implicaciones del dueño de Sur Finanzas en el borrado de pruebas

La reciente detención de empleados de Sur Finanzas por manipulación de pruebas ha puesto en el centro de la escena a su propietario, Ariel Vallejo, vinculado al mundo del fútbol.

Las revelaciones que sacuden al fútbol argentino

Cuatro empleados de Sur Finanzas fueron arrestados tras borrado y ocultamiento de pruebas, y los mensajes intercambiados entre ellos revelan la implicancia directa de Vallejo en las maniobras ilegales.

Comunicación entre los implicados Las investigaciones, a las que accedió Clarín, desvelan comunicaciones en las que se hace referencia a Vallejo, lo que sugiere su papel clave en la estrategia de encubrimiento. Mensajes como «Pidió Ariel para organizar ahí x las cuestiones que ya sabemos» indican su presencia en las decisiones, justo tras el allanamiento de la empresa el 1° de diciembre del año pasado.

La investigación avanza La fiscal Cecilia Incardona y el juez Luis Armella están tras la pista de un posible lavado de dinero que involucra a Vallejo y su empresa. Sur Finanzas ha tenido un fuerte vínculo con el fútbol argentino, siendo sponsor de múltiples clubes y del torneo «Copa Sur Finanzas».

Raíces en el fútbol argentino Vallejo ha aumentado su notoriedad en el ámbito deportivo gracias a relaciones con figuras como Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de la AFA. En entrevistas anteriores, Vallejo mencionó haber financiado a varios clubes, lo que ahora se revisa bajo la lupa judicial.

Una red de encubrimiento Las detenciones más recientes, que incluyen a Daniela Sánchez y otros asociados, apuntan a una maniobra más extensa de ocultamiento de pruebas. Los investigadores han hallado evidencia de un plan para destruir documentación y borrar registros, lo que ha llevado a nuevas detenciones y a un análisis detallado de mensajes entre los implicados.

Más detalles del caso La fiscalía ha destacado el rol fundamental de Sánchez, quien según los informes, coordinó acciones para ocultar pagos y eliminar documentos. Los mensajes muestran cómo daba instrucciones sobre cómo proceder tras los allanamientos, revelando la profundidad de su vínculo con Vallejo.