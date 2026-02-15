Diagnostican más de 3 casos de cáncer diario en niños menores de 15 años: Pediatras exigen mejoras en el acceso a tratamiento

El Cáncer Infantil en Argentina: Una Realidad Más Común de lo que Imaginamos

Con más de 1.300 nuevos diagnósticos anuales, el cáncer en niños y adolescentes es un tema crucial que merece atención y concientización. En el Día Mundial del Cáncer Infantil, la Sociedad Argentina de Pediatría hace un llamado a la acción.

Un Diagnóstico Frecuente pero Poco Comprendido

Según la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), cada año se registran en el país 1.360 casos nuevos de cáncer en menores de 15 años, lo que equivale a un promedio de 3,7 diagnósticos diarios. Con una incidencia constante de 131 casos por millón de niños, se reconoce que esta enfermedad es una de las principales causas de mortalidad en la población pediátrica.

Avances en Sobrevivencia y Tratamiento

A pesar de estas cifras alarmantes, las noticias son alentadoras: actualmente, siete de cada diez niños y adolescentes diagnosticados logran superar la enfermedad. La sobrevida global a cinco años alcanza un notable 70,3%, cifra que se alinea con estándares internacionales, evidenciando que, si se detecta a tiempo y se brinda el tratamiento adecuado, el cáncer infantil puede ser curable.

Mejoras Necesarias en el Sistema de Salud

Julieta Miguez Arrúa, pediatra especializada en Oncología Pediátrica, subraya la necesidad de optimizar el acceso a diagnósticos y tratamientos, así como el soporte integral para garantizar que todos los niños tengan las mismas oportunidades de recuperación, independientemente de su ubicación geográfica o situación económica.

El Papel Fundamental de la Atención Pública

Desde el año 2000, el 93% de los casos en menores de 15 años ha sido atendido por el sistema público, lo que resalta la importancia de fortalecer estos servicios con más recursos y capacitación. La SAP advierte que no invertir en el sistema está dejando a muchos niños en situación de vulnerabilidad.

El Rol del Pediatra y la Nueva Ley Nacional

Los pediatras generales juegan un papel crucial en la detección temprana de signos de alerta que podrían indicar cáncer. Para facilitar este proceso, la Ley Nacional N.º 27.674, sancionada en 2022, establece el Certificado Único Oncopediátrico (CUOP), que otorga beneficios como asignaciones económicas durante el tratamiento y transporte gratuito para los pacientes y sus acompañantes.

Un Enfoque Integral para el Bienestar

Diversos especialistas destacan la importancia de un enfoque integral que contemple no solo el tratamiento médico, sino también la contención psicológica necesaria para enfrentar la enfermedad. Es vital que los equipos de salud estén capacitados para ofrecer apoyo emocional tanto a los niños como a sus familias.

Desmitificando el Cáncer Infantil

La SAP recalca que el objetivo principal es eliminar el estigma asociado al cáncer en la infancia y educar sobre los signos de alerta, como moretones frecuentes, palidez, fiebre persistente y pérdida de peso inexplicada. Estar alerta y acudir a un centro de salud ante cualquier duda es fundamental para la detección temprana y el tratamiento exitoso de esta enfermedad.