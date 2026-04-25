Chenque avanza a semifinales; Náutico lucha por el quinto lugar

Con un rendimiento impresionante en la fase de grupos, Chenque se prepara para las semifinales, mientras que Náutico Rada Tilly aspira a terminar su participación con un buen resultado.

Chenque Listo para la Semifinal

Chenque se ha destacado en el Argentino B de hockey pista, consolidándose como un fuerte contendiente tras lograr tres victorias consecutivas. Este sábado, a las 18:40, se enfrentará a Panteras de Río Grande en la semifinal que se llevará a cabo en el club Huergo de Comodoro Rivadavia.

Éxitos en la Fase de Grupos

El equipo comodorense comenzó la competición con buen pie, superando a El Calafate de Santa Cruz por 5-4 en su debut, donde Zahira Jouri brilló al marcar tres goles. Bianca Costilla y Ámbar Bonvissutto también contribuyeron al marcador.

En su segunda presentación, otra victoria por el mismo marcador ante ADEFU de Río Grande, tuvo a Valentina García como protagonista al anotar cuatro tantos, reafirmando así su buen estado de forma.

Chenque cerró la fase de grupos con un contundente triunfo sobre Andino de Pico Truncado, donde Ámbar Bonvissuto y Luisina Iparraguirre se destacaron con dos goles cada una, complementadas por las anotaciones de Valentina García, Bianca Costilla y Manuela Villegas.

Náutico Rada Tilly Busca Redención

A diferencia de su compatriota, Náutico Rada Tilly no logró sumar puntos en sus tres encuentros previos, cayendo ante Colegio del Sur de Ushuaia, Vuriclub de Bariloche y Panteras de Río Grande. Sin embargo, este sábado intentará cerrar su participación con un triunfo y aspirar al quinto puesto.

Desempeño de Santa Lucía en el Argentino C

Por su parte, Santa Lucía enfrenta desafíos en el Argentino C, donde aún busca su primera victoria tras dos encuentros. Desde este sábado, el equipo competirá en un triangular con la esperanza de conseguir un lugar entre los mejores del grupo.

Resultados y Próximos Encuentros

Argentino B

En la competencia se han registrado los siguientes resultados:

Panteras 4 – Vuriclub 1

Colegio del Sur 10 – Náutico Rada Tilly 2

Andino 3 – ADEFU 8

El Calafate 4 – Chenque 5

Este fin de semana se jugarán las semifinales y encuentros por el quinto puesto, donde todos los equipos buscarán dejar todo en la cancha.

Argentino C

En la categoría C, Santa Lucía también busca mejorar su desempeño. Los enfrentamientos del fin de semana definirán su posibilidad de avanzar en el torneo.