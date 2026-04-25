Inversiones 2026: Descubre el Rulo Inmobiliario y sus Rendimientos en Dólares

El mercado inmobiliario está en constante evolución y, con él, surgen nuevas y emocionantes oportunidades de inversión. Conocer el "flipping" podría ser la clave para maximizar tus ganancias.

Descubre el Flipping: ¿Cómo Funciona?

El analista económico Damián Di Pace describe el flipping inmobiliario como una estrategia eficaz donde se adquiere una propiedad a un precio bajo, se realizan renovaciones rápidas y se revende a un precio más alto en un corto período. Este método, conocido como «rulo inmobiliario», se basa en transformar casas o departamentos con un enfoque estético y funcional.

Beneficios de Invertir en el Flipping

Aprovechar el potencial de revalorización de una propiedad puede resultar altamente lucrativo. Según Di Pace, es posible encontrar inmuebles hasta un 30% por debajo de su valor tras las mejoras. Las inversiones en áreas críticas como baños y cocinas, que pueden costar entre $4 y $11 millones dependiendo del tamaño, podrían resultar en un aumento de valor que oscile entre el 15% y el 40%.

Rentabilidad en Corto Plazo

Los datos son prometedores: algunos inversionistas logran obtener ganancias de hasta 25% anual en dólares, gracias a la identificación de propiedades aún subvaluadas en zonas consolidadas de la ciudad, como CABA y el Conurbano. Barrios con alta demanda, como Villa Ortúzar, son ideales para estas inversiones.

Claves para un Flipping Exitóso

Di Pace enfatiza la importancia de actuar rápidamente; lo ideal es concluir las reformas en un plazo de 5 a 6 meses para evitar costos adicionales por expensas e impuestos. «La clave es la velocidad. Aprovechar hoy las oportunidades en el mercado puede generar buenos retornos, pero no es un camino para todos», advierte.

Alternativas de Inversión en el Contexto Actual

Además del flipping, hay otros caminos para hacer crecer tu capital. En la actualidad, el plazo fijo en pesos se presenta como una opción sólida, superando en rendimiento al dólar oficial en varios periodos recientes. Di Pace señala que, mientras muchos prefieren refugiarse en dólares, aquellos que optan por renovar sus depósitos han visto crecer su dinero gracias a intereses compuestos.

El Peso se Aprecia: Oportunidades en Pesos

La evolución del mercado muestra que el dólar oficial mayorista ha permanecido estable e incluso ha caído en comparación con la inflación. Los inversores que optaron por plazos fijos encontraron en este periodo un rendimiento de entre 18% y 22% nominal.

Consejos para Inversionistas

Observando el panorama, Di Pace aconseja a los inversores considerar diversos tipos de inversiones en pesos, como las LECAP o fondos comunes con rentabilidad protegida. La diversificación es esencial: «No pongas todos tus recursos en un lugar; diversifica tus inversiones y revisa las tasas mensualmente», concluye.