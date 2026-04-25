Provincia exige cumplimiento de traspaso de rutas tras decreto de Milei

Cráteres en vez de caminos: la queja del gobernador de Santa Fe

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, no se guardó su descontento al afirmar que las rutas nacionales en su provincia están en un estado crítico. En un contexto de promesas incumplidas, la falta de celeridad del Gobierno nacional para transferir la gestión de la ruta A012 preocupa al mandatario.

En su intervención durante el primer remate de soja del año en la Bolsa de Comercio de Rosario, Pullaro subrayó: «El esfuerzo de miles de productores agropecuarios define la identidad productiva de nuestra provincia». Esa convicción lo llevó a destacar la crucial necesidad de mejorar la infraestructura, esencial para facilitar el transporte hacia los puertos.

La urgencia por mejorar las rutas

El gobernador enfatizó que los transportistas enfrentan enormes dificultades debido al mal estado de las rutas, que ahora presentan cráteres en lugar de zanjas. Según Pullaro, «no es responsabilidad de la provincia garantizar estas inversiones, sino que corresponde al Gobierno Nacional, que se beneficia de las retenciones agropecuarias».

Demandas al Gobierno Nacional

La exigencia de Santa Fe es clara: «No dejaremos de reclamar que el Estado Nacional asuma su responsabilidad», declaró, resaltando que las reparaciones son urgentes. Además, criticó la gestión que prioriza recortes en lugar de fortalecer el sistema productivo, enfatizando que «no alcanza con la timba financiera».

Un llamado a la acción