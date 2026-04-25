Realismo Mágico al Ritmo de Chavela Vargas

La obra "Mamá Planta", dirigida por un talentoso dramaturgo argentino, invita a los espectadores a sumergirse en un universo donde el duelo, la memoria y el amor se entrelazan de manera mágica.

Mamá Planta comenzó como un proyecto modesto que fue ganando forma y profundidad. Con el apoyo de la beca del Ciclo Incierto, se materializó en un relato que explora la pérdida y la búsqueda de sentido. Luego de un exitoso semimontado en el Centro Cultural Recoleta en 2023, su estreno en el Teatro El Grito en 2025 trajo consigo el reconocimiento del Primer Premio a la Puesta en Escena del Fondo Nacional de las Artes.

Una Historia de Duelo y Esperanza

La trama gira en torno a una adolescente que, tras perder a su madre, convierte a una planta en el símbolo de su regreso. Junto a su fiel perro, que fuma y es su cómplice, la protagonista planea enterrarse en el jardín para unirse a su madre en una realidad alternativa.

Un Abordaje Profundo del Duelo

Este relato no solo se centra en la pérdida concreta de un ser querido, sino que también abarca las pequeñas muertes simbólicas que enfrentamos en la vida. La obra plantea preguntas sobre la trascendencia, explorando qué dejaremos atrás y cómo seremos recordados. A lo largo de la trama, la protagonista ve surgir hojas verdes de su ser, simbolizando el legado de su madre que perdurará en su vida.

Metáforas y Realismo Mágico

Una de las características más destacadas de Mamá Planta es su uso del realismo mágico, creando un espacio donde la fantasía y la realidad coexisten. Este enfoque permite tratar temas complejos como el duelo y la angustia, en un ambiente menos solemne y más accesible, donde el humor también tiene su lugar. La música, otro pilar fundamental de la pieza, incluye interpretaciones en vivo de canciones de Chavela Vargas, que enriquecen la atmósfera y resuenan con la nostalgia de los personajes adultos.

Una Reflexión Necesaria en Tiempos Difíciles

Los asistentes a la obra encontrarán un respiro en medio de la agitación cotidiana. A través de momentos de humor, poesía y música, «Mamá Planta» nos invita a reflexionar sobre nuestros temores y la esencia humana en un mundo cada vez más despersonalizado. En tiempos difíciles, la ternura y la conexión se convierten en actos fundamentales de amor que este espectáculo busca ofrecer.

*Dramaturgo y director de Mamá Planta, egresado de la carrera de dramaturgia de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático (EMAD). La obra se presenta los domingos a las 20:30 hs en el Teatro El Grito, ubicado en Costa Rica 5459. Entradas disponibles en www.alternativateatral.com.