Federico Glustein: ‘Los inversores quieren estabilidad en el RIGI’

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) se perfila como clave en la estrategia del Gobierno para captar capitales extranjeros. Con proyecciones que apuntan a 36 iniciativas por un total aproximado de 95.000 millones de dólares, las expectativas son altas, aunque el camino que queda por recorrer es aún extenso.

Según el economista Federico Glustein, actualmente hay 14 proyectos aprobados y 22 en espera, lo que evidencia el interés del sector inversor, pero también las complicaciones en la tramitación. La mayoría de estas iniciativas se centran en áreas críticas como la energía y la minería, consideradas fundamentales para el crecimiento económico a corto y mediano plazo.

La Inestabilidad Normativa: Un Obstáculo para las Inversiones

Glustein destacó un desafío fundamental que frena el flujo de inversiones: la falta de previsibilidad normativa. Para él, “lo que el inversor realmente espera es que las reglas del juego no cambien.” Este panorama de incertidumbre, especialmente en relación a políticas como los beneficios impositivos y el mismo RIGI, pone en duda el cierre de nuevos acuerdos.

El economista advirtió que las modificaciones frecuentes en las normativas laborales y fiscales afectan la confianza de los empresarios. A su juicio, la solución reside en establecer un marco normativo más estable que facilite la planificación de inversiones a largo plazo.

Necesidad de Reformas Estructurales y Desarrollo Regional

Sobre las reformas sugeridas por organismos internacionales, Glustein se mostró cauteloso y expresó que era menos optimista en áreas como la previsión social e impositiva. Las restricciones presupuestarias y la dependencia de los ingresos fiscales complican la implementación de cambios significativos a corto plazo.

Asimismo, enfatizó la importancia de redefinir el modelo productivo argentino, sugiriendo la inclusión de nuevos sectores como la tecnología y la inteligencia artificial. Esto implicaría diversificar la economía más allá de los recursos naturales.

Desconcentración Económica: Una Prioridad

El economista también hizo hincapié en la necesidad de un desarrollo económico más federal. “Es crucial generar condiciones que eviten que gran parte de la actividad productiva se concentre en solo cuatro grandes ciudades,” afirmó Glustein.

Finalmente, propuso expandir el RIGI para abarcar sectores como el turismo y las energías renovables, buscando así un crecimiento equilibrado en todo el país. Según Glustein, el verdadero reto no es solo atraer inversiones, sino asegurar que estas generen un impacto sostenible en el tiempo: “Es fundamental explorar áreas aún no suficientemente desarrolladas.”