Reúnen 900,000 firmas para impugnar la Ley de Glaciares

El reciente giro en la política ambiental argentina ha encendido la alarma: el Poder Ejecutivo ha promulgado una nueva Ley de Glaciares. Organizaciones no gubernamentales se movilizan para recolectar un millón de firmas y emprender acciones legales en busca de su anulación.

Una Ley que Cambia las Reglas del Juego

La nueva normativa modifica sustancialmente el régimen de protección de las reservas de agua dulce en el país, siendo el resultado de un proceso parlamentario marcado por intensos debates. La ley fue aprobada el pasado 9 de abril, pero ha generado un torrente de críticas desde distintos sectores de la sociedad.

Movilización de Organizaciones Ambientales

Frente a este panorama, numerosas ONGs, incluyendo la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Greenpeace, junto a diversas asambleas alrededor del territorio argentino, han hecho un llamado a la acción. En las próximas semanas, presentan una demanda colectiva para cuestionar la legitimidad de la Ley de Glaciares ante la justicia.

Un Respaldo Masivo Contra la Ley

Hasta la fecha, casi 900 mil personas han registrado su rechazo a la nueva legislación, sumando voces en defensa de un recurso esencial para la humanidad como lo es el agua. Este apoyo se consolidó rápidamente tras el anuncio de la reforma, siendo objeto de oposición también por parte de la comunidad científica, juristas, organizaciones civiles y sectores religiosos, entre otros.

Implicaciones para el Futuro Ambiental

La controversia sobre la Ley de Glaciares plantea preguntas cruciales sobre el futuro de la gestión de los recursos hídricos en Argentina. La protección de los glaciares no solo tiene implicaciones ambientales, sino que también afecta a la salud pública, la economía y la sustentabilidad del entorno. Las próximas decisiones judiciales serán determinantes en este asunto crítico.