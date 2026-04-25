¡Emoción salvaje! Orangután de Sumatra cruza un puente de copas por primera vez

Un emocionante avance en la protección de los orangutanes se ha registrado en Sumatra, donde un joven orangután ha sido captado utilizando un puente construido especialmente para salvaguardar su hábitat. Este momento brinda esperanza en la lucha por la conservación de la especie en peligro crítico de extinción.

Un puente que transforma vidas

En 2024, se construyó un puente elevado sobre la carretera Lagan-Pagindar en el distrito de Pakpak Bharat, Indonesia, como parte de un esfuerzo por eliminar las barreras que amenazaban la supervivencia de la fauna local. Este proyecto colaborativo con el gobierno local busca facilitar el tránsito de los animales, que antes debían enfrentar peligros al cruzar la vía pública.

La visión de conservación se hace realidad

Después de dos años de espera, los conservacionistas de la Sociedad del Orangután de Sumatra (SOS) y su socio local, Tangguh Hutan Khatulistiwa (TaHuKah), finalmente vieron cumplido su sueño: un orangután cruzó el puente, un hecho único registrado por las cámaras trampa.

Un símbolo de esperanza para los orangutanes

La filmación representa un rayo de esperanza para los casi 350 orangutanes atrapados en dos poblaciones separadas, una en la reserva de vida silvestre de Siranggas y la otra en el bosque de protección de Sikulaping. Sin este puente, la fragmentación de su hábitat podría ser devastadora, llevando a la especie hacia la extinción funcional.

Retos y logros en la conservación

La directora de SOS, Helen Buckland, expresó su alegría al ver a un orangután cruzar, afirmando que este logro significa que se puede coexistir con la naturaleza mientras se desarrollan las comunidades. “Hemos comprobado que no es necesario dañar el bosque para construir un futuro”, comentó.

El puente elevado que permite el cruce seguro de animales sobre la carretera Lagan-Pagindar.

La vida y retos del orangután

Los orangutanes, considerados mamíferos arbóreos más grandes del mundo, dependen en gran medida de su entorno forestal. Con más del 90% de su vida en los árboles, su capacidad de recordar rutas y adaptarse a su hábitat es crucial para su supervivencia.

Un futuro incierto pero lleno de posibilidades

Actualmente, hay tres especies de orangutanes, y solo quedan alrededor de 14,000 en la naturaleza, lo que las convierte en uno de los primates más amenazados del planeta. La situación es alarmante, y la fragmentación de su hábitat agrava aún más el riesgo de extinción.

Franc Bernhard Tumanggor, líder del distrito de Pakpak Bharat, enfatizó el significado de este cruce: “Es una prueba tangible de que no hay que sacrificar la naturaleza por el progreso. La modernización no tiene por qué significar destrucción.”