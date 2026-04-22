Chernobyl en Cuba: La historia de los niños afectados por la catástrofe nuclear hace 40 años

A 40 años de la catástrofe de Chernóbil, recordamos cómo Cuba se convirtió en un refugio sanador para miles de niños afectados por la tragedia.

La explosión del reactor en Chernóbil en 1986 dejó graves secuelas en miles de niños, quienes encontraron esperanza y atención médica en Cuba. Un programa solidario se estableció para ayudar a los más vulnerables, transformando sus vidas y creando lazos entre naciones.

Un Recuerdo Valioso

Roman Gerus, uno de esos niños, evoca con cariño su experiencia. «No era un hospital», dice recordando su estancia en la isla, donde se aseguraron de que incluso los más enfermos disfrutaran de cada momento.

Un Programa Solidario con Resultados

Desde 1990 hasta 2011, más de 23,000 niños ucranianos recibieron atención médica en Cuba, en un esfuerzo impulsado por el Ministerio de Salud cubano. La iniciativa no solo ofrecía tratamientos médicos, sino también un entorno lleno de amor y cuidado.

A la Orilla del Mar

Cuba ofreció a los niños un paraíso donde la recuperación emocional era igual de importante. «Estuve allí tres veces», recuerda Roman, destacando la belleza del lugar que lo acogió y los recuerdos felices que construyó durante su estancia.

De Albergue a Centro de Esperanza

El complejo de Tarará, donde se concentraron los cuidados, era un destino turístico transformado en refugio. Con dos hospitales y diversas instalaciones recreativas, se ofreció a cada paciente un espacio confortable y digno.

Atención Integral para Diversas Patologías

A los niños con diferentes enfermedades se les brindó atención especializada. Desde cuidados oncológicos hasta tratamientos ambulatorios, el personal médico evaluó cada caso, asegurando que todos recibieran la atención adecuada.

Historias de Recuperación y Gratitud

Khrystyna Kostenetska, que visitó Cuba a los 12 años, recuerda la oportunidad de sanar en un entorno tan soleado y acogedor. «El clima de Cuba ayudó a sanar a muchos», afirma, rememorando la dulzura de esos momentos.

Impacto Duradero en Nuestras Vidas

A lo largo de los años, el programa de asistencia no solo curó cuerpos, sino también corazones. Roman comparte su deseo de llevar a su familia a Cuba para mostrarles el lugar donde encontró esperanza.

Reflexiones sobre la Solidaridad Cubana

A pesar de los desafíos económicos que enfrentó Cuba durante su crisis, la asistencia médica para los niños de Chernóbil nunca se detuvo. La solidaridad dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de aquellos que vivieron esta experiencia.

Una Conexión Inquebrantable

Las historias de Roman, Khrystyna y muchos otros reflejan un vínculo especial entre Ucrania y Cuba, marcado por la solidaridad y el apoyo. Aunque el programa se cerró, el agradecimiento persiste, demostrando que la bondad humana puede superar cualquier adversidad.