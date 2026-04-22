Alumnos de Moreno amenazan con tiroteo en fiesta escolar

La creciente preocupación por la seguridad en las instituciones educativas se agudiza con un nuevo incidente en Moreno, donde cuatro estudiantes de 14 años han sido notificados en una causa penal tras amenazar con llevar armas al colegio.

El pasado viernes, la dirección de la Escuela Técnica N° 4 de Moreno tomó conocimiento de una alarma elevada cuando imágenes de estudiantes posando con lo que parecían armas fueron publicadas en redes sociales. Esta acción no solo generó miedo entre la comunidad educativa, sino que activó una respuesta inmediata de las autoridades.

Un Almacenamiento de Amenazas con Armas

La amenaza en cuestión se materializó gracias a la divulgación de fotografías en Instagram y mensajes de WhatsApp, donde los jóvenes mostraron armas de fuego y se hicieron llamar “La mafia de los Santis”, acompañado de la advertencia desafiante: “Dale mañana giles”.

Intervención Judicial y Allanamientos

Frente a esta creciente ola de intimidaciones, la Fiscalía de Moreno-General Rodríguez, junto a la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), se movilizó rápidamente. En total, se llevaron a cabo allanamientos en siete domicilios de los menores implicados, resultando en la incautación de un arsenal de armas, incluyendo pistolas y rifles de aire comprimido.

Contenidos Digitales y Seguimiento de la Investigación

Las autoridades también confiscaron numerosos dispositivos electrónicos y teléfonos celulares para evaluar el contenido de las comunicaciones. En total, se notificó a cuatro adolescentes de 14 años, así como a uno de 16, otro de 17 y un mayor de 19, quienes enfrentarán indagatorias en los próximos días.

Las Consecuencias de la Irresponsabilidad Juvenil

Las familias de los involucrados expresaron su indignación tras los allanamientos, destacando la seria preocupación por el impacto emocional que estas amenazas generan en los demás estudiantes. “Es algo que no se toma en serio y angustia a los chicos,” comentaron fuentes cercanas a la investigación.

Un Contexto de Aumento en las Amenazas en Educación

Las autoridades judiciales informaron que en el Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez han registrado más de 120 denuncias sobre amenazas en diversas formas, desde publicaciones en redes sociales hasta graffiti en escuelas locales.

Investigaciones de Amenazas en Redes Sociales

Una de las más alarmantes incluyó un mensaje en un chat que anunciaba: “Vamos a ir todos armados, va a ser una hermosa fiesta”. Otra amenaza, difundida en una historia de Instagram, contenía una lista de nombres de otros estudiantes, lo que acentuó la inquietud en la comunidad educativa.

Protocolos de Seguridad en Respuesta a Amenazas

Ante esta situación, varios colegios de Argentina han decidido implementar protocolos de seguridad. Tras el trágico suceso ocurrido en San Cristóbal, donde un estudiante disparó contra sus compañeros, se estipuló la revisión de mochilas y teléfonos en situaciones sospechosas como parte de la normativa vigente.

Iniciativas Regionales para Proteger a los Estudiantes

En Mendoza, se anunciaron controles policiales en más de cien escuelas, mientras que en Córdoba se adoptó un protocolo que responsabiliza a los padres por los gastos derivados de intervenciones policiales ante amenazas en los colegios. Las autoridades buscan así reforzar la seguridad y prevenir futuros incidentes que pongan en riesgo la vida escolar.

La situación actual demanda una atención urgente. La comunidad educativa y las autoridades trabajan en conjunto para restaurar la confianza y seguridad dentro de los colegios.