Demandantes de YPF optan por arbitraje tras fallo favorable a Argentina

Los exinversores de YPF S.A. han decidido dar un giro a su caso y recurrir a arbitraje internacional tras la anulación de una sentencia de 16.100 millones de dólares por parte de una corte de apelaciones.

Este martes, el abogado de los inversores solicitó a la jueza federal Loretta Preska en Nueva York la autorización para utilizar pruebas de la causa en el arbitraje planeado, mientras continúan impugnando la reciente decisión del tribunal que favoreció a Argentina.

Un Contexto Legal Complejo

La polémica se remonta a 2012, cuando el gobierno argentino nacionalizó la petrolera YPF, un movimiento que, según Preska, violó los derechos de los inversores. En 2023, su fallo inicial había reconocido este acto, otorgando así a los demandantes una significativa indemnización. Sin embargo, el 27 de marzo, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito revocó esta decisión, argumentando que la jueza había malinterpretado la legislación argentina.

Burford Capital: El Inversor Clave

Burford Capital Ltd., el fondo que ha financiado esta demanda, ha manifestado su intención de llevar el caso a arbitraje internacional, además de considerar apelar al plenario del Segundo Circuito o incluso a la Corte Suprema de EE.UU. Las acciones de Burford han sufrido un fuerte impacto, con una caída cercana al 40% en los mercados de Nueva York y Londres, como resultado de la reciente decisión judicial.

Implicaciones para el Futuro

El desenlace de esta disputa legal podría sentar un precedente significativo en el ámbito internacional, especialmente en situaciones similares de conflictos entre gobiernos y sectores inversores. A medida que los exinversores proceden con sus nuevos pasos legales, el caso de YPF sigue captando la atención por su complejidad y sus repercusiones económicas.