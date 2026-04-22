Galmarini: ‘Milei distrae con tuits para ocultar el escándalo de Adorni y la corrupción gubernamental’

El diputado nacional Sebastián Galmarini critica al presidente Javier Milei, afirmando que sus constantes anuncios y publicaciones en redes sociales son estrategias para desviar la atención de los escándalos de corrupción en su gobierno.

El legislador de Fuerza Patria, Sebastián Galmarini, ha señalado que el presidente Javier Milei utiliza sus reiterados anuncios y publicaciones en Twitter como un intento por ocultar los escándalos relacionados con su administración, incluyendo los casos de corrupción que involucran a su equipo.

Una estrategia para desviar la atención

Galmarini expresó su preocupación por la posible suspensión de las primarias (PASO), destacando que «lo primero que está sucediendo es una nueva cortina de humo. Él cree que mediante tuits y anuncios logra enmascarar los escándalos de Adorni y los problemas que enfrenta la sociedad».

El diputado subrayó que los ciudadanos están lidiando con problemas reales como la imposibilidad de llegar a fin de mes, el incremento del costo de vida y la pérdida de empleos. «Con cada noticia que lanza, parece que intenta camuflar una realidad que se torna cada vez más complicada», agregó durante una entrevista en Radio 10.

Dividiendo a la oposición

Sobre las PASO, Galmarini opinó que la intención de eliminarlas podría ser una estrategia para dividir a la oposición, afirmando: «Cree que esta reforma le beneficiará al dividir a los opositores, pero le advierto que las modificaciones afectan a todos por igual. A veces te favorecen y otras te perjudican. Esta reforma que le están vendiendo podría no ser de su beneficio en el corto plazo».

¿Perdió la magia?

El legislador también criticó la visión del presidente sobre su reelección, afirmando que «Milei parece pensar que al no dar un proceso de selección de candidatos a los peronistas tiene posibilidades de volver a ser elegido». Sin embargo, enfatizó que «los electores han cambiado de postura y ya no lo eligen».

“Ha perdido la magia. Lo que solía ser atractivo ahora ha dejado de serlo. No se está debatiendo cómo mejorar el sistema político ni cómo contar con mejores partidos y candidatos. Sus preocupaciones parecen centrarse en obtener una ventaja electoral, descuidando las necesidades del país”, concluyó Galmarini.