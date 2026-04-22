Tether refuerza su inversión en Bitcoin con una millonaria apuesta

La reconocida empresa de criptomonedas Tether ha dado un paso significativo al adquirir una participación del 8,2% en la plataforma Antalpha, enfocada en la financiación de la minería de Bitcoin. Este movimiento resalta su estrategia de expansión en el ecosistema financiero digital.

Tether continúa fortaleciendo su posición en el mundo cripto con una nueva inversión en Antalpha. La reciente adquisición de un 8,2% de acciones de esta plataforma, especializada en financiar la minería de Bitcoin, ha sido anunciada a través de un documento oficial presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

El informe revela que Tether, junto a su presidente Giancarlo Devasini, controla aproximadamente 1.95 millones de acciones ordinarias de Antalpha. Este hecho consolidará a Tether como un actor clave dentro de la compañía, especialmente tras su debut en la bolsa en 2025.

¿Qué es Antalpha y cómo opera?

Antalpha se define como una firma dedicada a servicios financieros vinculados a la minería de Bitcoin. Su foco principal radica en proporcionar préstamos respaldados por criptomonedas y en financiar la adquisición de equipos de minería.

El modelo de negocio implementado por Antalpha busca canalizar inversiones hacia el sector minero sin asumir directamente el riesgo crediticio, actuando como un intermediario eficiente entre inversores y operadores de minería.

Últimas Novedades sobre Antalpha

La compañía mantiene una sólida conexión con el ecosistema de Bitmain, uno de los líderes en la fabricación de hardware para la minería de Bitcoin a nivel global. Según los datos de su salida a bolsa, Antalpha logró recaudar cerca de 49.3 millones de dólares, posicionando el precio de colocación en 12.8 dólares por acción.

Se especula que Tether participó activamente en esta oferta inicial, adquiriendo aproximadamente la mitad de las acciones emitidas. Además, Antalpha reportó una cartera de préstamos cercana a 1.600 millones de dólares a finales de 2024, con fondos destinados principalmente a financiar operaciones mineras.

Una Visión Ampliada de Tether en el Sector Cripto

Esta inversión marca una tendencia creciente dentro de Tether, que busca aumentar su presencia en diferentes sectores del ecosistema de Bitcoin. Además de centrarse en activos digitales, la compañía está enfocada en su infraestructura, que incluye: